Il pancione di quattro mesi cresce, Priscilla diventa sempre più protagonista assoluta

La romana 29enne, divertita, svela che ormai è ora di cambiare gli abiti…

Giulia De Lellis divertita si mostra ai follower prima di uscire per lavoro. Incinta di quattro mesi, svela che non le entrano più i suoi pantaloni. Prende così in prestito quelli del fidanzato 33enne, Tony Effe. La 29enne non ne fa certo un mistero. “Bye bye punto vita”, ironizza nelle sue IG Stories in cui si fa vedere con indosso i calzoni del trapper.

''Bye bye punto vita'': a Giulia De Lellis incinta non entrano più i suoi pantaloni e prende in prestito quelli del fidanzato Tony Effe

Il pancione cresce, la bimba che aspetta, che si chiamerà Priscilla, arriverà in autunno. E' normale che Giulia debba adeguare il suo look con mise comode, sportive e comunque accattivanti. Nel breve video postato in sovrimpressione scrive: “Bye bye punto vita. Welcome to pantaloni del fidanzato”. Aggiunge due emoticon di faccine che ridono sudando anche un po’ freddo. Il cambiamento per lei, sempre super trendy, è radicale.

La 29enne lo rivela nelle sue IG Stories

Indossa calzoni camouflage larghi. “I pantaloni del fidanzato in gravidanza - sottolinea, accarezzandosi il ventre rigonfio - questa è la mia situazione. Mi stanno un po’ stretti pure questi, però, va beh, ce li facciamo stare bene!”. E conclude: “E niente, scappo. Speravo di avere un po’ di tempo, ma niente. Ho un appuntamento fighissimo di lavoro, tra poco uscirà un progetto che impazzirete e quindi scappo coi capelli gonfi a lavorare. Baci”.