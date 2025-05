Belen tace sulla gravidanza della sorella Cecilia Rodriguez, le due non si parlano più? ''Motivi della distanza davvero profondi''

Il settimanale Chi svela che non è stato un semplice litigio ad allontanarle

La maggiore, quando la dolce attesa della secondogenita è diventata ufficiale, con tanto di post con una tenera foto del pancino, non ha condiviso alcunché: neanche una parola. Belen tace sulla gravidanza della sorella Cecilia Rodriguez… Le due non si parlano più? Il settimanale Chi nel numero in edicola svela: “Motivi della distanza davvero profondi”.

Il giornale non chiarisce fino in fondo. Spiega che non è stata una semplice discussione ad allontanare la 40enne dalla 35enne, o viceversa. “Negli ultimi tempi si è parlato di una distanza fra Cecilia, Ignazio e Belen. Si parlava di una lite fra Belen e Ignazio, dopo che la showgirl aveva scherzato con Andrea Damante a una festa, dove l'ex gieffino metteva la musica. Ma i motivi di questa distanza sono più profondi”, scrive.

Immediatamente dopo aggiunge: “Così profondi che, al momento, non è il caso di farli emergere”. E’ tutto davvero strano. Chechu è sempre stata la ‘spalla’ di Belen per molti anni, rimanendo più in secondo piano, senza mostrare manie di protagonismo, anzi. Ha sempre gioito per i successi lavorativi della showgirl. Pian piano si è costruita un suo universo in cui la famiglia è sempre stata importantissima, col desiderio, però, fortissimo, di costruirne una tutta sua. Mai nessuno, però, avrebbe immaginato che tra lei e Belen potesse calare un gelo così evidente. Soprattutto durante la sua dolce attesa.

Cecilia e Ignazio per avere la loro bambina, che si chiamerà Clara Isabel, si sono persino sottoposti alla fecondazione assistita. Hanno lottato affinché la cicogna prendesse il volo. Constatare che Belen non condivida questa gioia nella vita della sorella dispiace. Chi conclude: “Ma sono momenti che speriamo vengano superati, anche perché l'attesa di un bambino è un percorso che si ricorderà per sempre”.