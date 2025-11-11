Altro che crisi con Tony Effe! Giulia De Lellis racconta il primo mese della nuova vita a tre con Priscilla: foto

In un post condivide una carrellata di scatti che svelano la grande gioia, sua e del papà, per l’arrivo della bimba

Con la coppia anche nonna Sandra, madre dell’influencer e imprenditrice 29enne, che le dà una mano

Tornano a tormentone sempre attuali: sono i gossip che volteggiano nell’aria su una possibile crisi tra lei e il trapper del suo cuore, motivati dal parto e l’arrivo della cicogna, che avrebbe scombussolato oltre misura le loro vite. Tutto falso. Giulia De Lellis racconta il primo mese della nuova vita a tre con Priscilla con una serie di foto che condivide sul suo profilo Instagram. Gli scatti svelano la grande gioia, sua e del papà, per l’arrivo della bimba, venuta al mondo il 7 ottobre scorso.

L’influencer romana 29enne si fa vedere con la piccola, tenera, tra sorrisi e smorfie. In un’immagine la allatta in treno, durante uno dei suoi spostamenti lavorativi. A darle una mano c’è anche nonna Sandra, la madre dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi imprenditrice di successo.

Il trapper è sempre accanto alla compagna

Anche nonna Sandra, madre della romana, dà una mano

"Il suo primo mese - scrive Giulia - Il mio da mamma e il suo da papà. Essere genitori è un viaggio pazzesco… il più incredibile, straordinario, intenso e complesso che ci sia. Ma senza dubbio il più bello della mia vita! Mi sento così benedetta che lei ci abbia scelti".

Giulia culla la bambina a ogni ora, anche la notte, quando si sveglia

La De Lellis ha partorito al Policlinico Gemelli di Roma. Accanto a lei c’è sempre stato il compagno Tony Effe. L’amore tra i due non è affatto sfiorito. Dopo una breve pausa nella Capitale, la coppia con la neonata è tornata a Milano.

Con la bebè fa smorfie divertenti

La De Lellis allatta la neonata in treno

Giulia non ha nascosto quanto sia “faticosa” la vita con un bebè, ma ha detto anche che ogni istante è felicità pura, una scelta consapevole che impone, sì, dei sacrifici, ma pure un appagamento totale. Lei è rapita. Priscilla fa totalmente parte della sua giornata e di quella di Tony. I due sono legati e contenti della famiglia che hanno appena fortificato grazie alla figlioletta.