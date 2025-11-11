L’ex portavoce di Giuseppe Conte a 53 anni si reinventa per l’ennesima volta

Ricopriva il prestigioso ruolo dal 2013: chiude un capitolo importantissimo della sua carriera

Dalla Casa del primo e indimenticabile Grande Fratello alla politica e ora, a 53 anni, per l’ennesima volta si reinventa. L’ex gieffino Rocco Casalino dopo le dimissioni dallo staff della comunicazione del M5S, dove lavorava dal 2013, svela cosa farà. L’ex portavoce di Giuseppe Conte, intervistato dal Corriere della Sera, chiarisce: “Era il momento di cambiare”.

''Era il momento di cambiare'': L’ex gieffino Rocco Casalino dopo le dimissioni dallo staff del M5S svela cosa farà

I gossip parlano di tensioni e scontri. Non è così. Lui ha la necessità di affrontare nuove sfide. “Era il momento di cambiare, lo sentivo da tempo”, spiega Casalino. E poi confida: “Sto lavorando con un imprenditore che non ha trascorsi in politica a un nuovo progetto editoriale, ulteriori dettagli però non posso ancora renderli noti. E’ tutto in evoluzione, ma c’è grande ambizione”.

L’ex portavoce di Giuseppe Conte a 53 anni si reinventa per l’ennesima volta. In foto con l'amatissima mamma

Quando gli si chiede il motivo per cui abbia deciso di lasciare, Rocco precisa: “Perché si era chiuso un ciclo. E avevo bisogno di stimoli nuovi. Un momento buono per cambiare sarebbe stato dopo l’esperienza a Chigi, ma quando nel 2022 Conte prese la guida del Movimento e affrontò una campagna elettorale impegnativa, scelsi di restare per vivere anche quella nuova fase del M5S”. Non si è pentito di averlo fatto: “E’ stata la scelta giusta, anche per l’affetto e la stima che ho per Conte. Con lui il rapporto è saldo e vorrei fosse chiaro che non c’è nessuna frattura e nessuna differenza di vedute. Io semplicemente sono una persona molto creativa e che ha bisogno continuamente di sfide sempre nuove e diverse”. Quindi volta pagina.