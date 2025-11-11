''L’ho sognata a lungo'': Cecilia Rodriguez mostra la cameretta della figlia Clara Isabel ormai completa, le immagini

E’ la stanza che ama, dove si prende cura della piccola che ha dato alla luce lo scorso 15 ottobre

Cecilia Rodriguez in un reel mostra la cameretta della figlia Clara Isabel ormai completa. E’ una stanza che ama, uno spazio sicuro a misura di neonato dove si prende cura della bimba che ha dato alla luce lo scorso 15 ottobre. “L’ho sognata a lungo”, confessa sul social.

La camera è tutta nei toni del bianco e del beige. E’ totalmente firmata da Nanan, un brand molto apprezzato dai neogenitori. Elegante, sicura, racconta amore, bellezza e coccole con uno stile sobrio. C’è la cassettiera, il fascatoio, ci sono ceste per contenere oggetti e giochi, lampade. La culla è ovale e funzionale. Ogni oggetto, ogni mobile, importantissimo, sono realizzati con materiali sostenibili.

“Questa cameretta l’ho sognata a lungo… e ora che è pronta, con Clarita che ci fa grandi dormite, sento il cuore esplodere di gioia. E’ tutto proprio come immaginavo!”, sottolinea l’argentina 35enne che si fa vedere insieme alla bimba fortemente desiderata con il marito Ignazio Moser.

Chechu culla dolcemente la neonata. Intorno a lei una miriade di orsetti Tato, simbolo del marchio. Sono morbidi e accoglienti, sottolineano tenerezza e affetto, quello che tutti i Rodriguez hanno per la nuova arrivata in famiglia.