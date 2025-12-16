''Con questi piedini'': Giulia De Lellis euforica per il primo Natale della figlia Priscilla

Pubblica un reel in cui mostra le tenere estremità della bambina davanti all’albero addobbato

La 29enne si gode l’atmosfera delle festività alle porte: c’è anche un panettone personalizzato per la bimba

Non rinuncia agli impegni di lavoro che la vedono sul red carpet in splendida forma. Giulia De Lellis, però, cerca di trascorrere gran parte della sua giornata accanto alla piccola che ha messo al mondo il 7 ottobre scorso. E’ euforica per il primo Natale della figlia Priscilla. Sul social pubblica un reel in cui tiene la bimba avuta da Tony Effe tra le braccia davanti all’albero addobbato di rosso e scrive: “Il suo primo ed unico Natale con questi piedini quiii”.

Come sempre l’influencer romana nella sua nuova casa milanese che divive con il rapper a cui è legata ha pensato proprio a tutto: sotto l’albero c’è anche un panettone dedicato a Priscilla.

Teneramente osserva le lucine che si accendono e spengono e sottolinea: “C’è anche Polly”. E ancora, sempre parlando della figlioletta, scrive: “L’amore della mia vita”.

Si divide tra lavoro e casa, ma cerca di stare più tempo possibile con la bimba

Sarà una Vigilia e un 25 dicembre davvero unico per lei e Tony, che poi saluteranno il 2026 con tanti progetti da famiglia. La De Lellis non allatta più la bambina. Ai follower ha recentemente svelato: “Io sono stata proprio sfigata, ve l’avevo mezzo accennato, con l’allattamento. Ho avuto una mastite devastante, purtroppo il latte mi è andato via subito dopo. Quindi non è che ho allattato tantissimo, neanche un mese, tra una cosa e l’altra”. Ma non si è lasciata abbattere dalla sfortuna: ha tante cose preziose per cui gioire. Priscilla su tutte.