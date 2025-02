Nessuna dichiarazione ufficiale, solo una foto condivisa delle Stories

A Vogue dice: “Preferisco essere tutta la vita incompresa ma felice con me stessa”

Le parole non servono, vive la sua relazione il più possibile privatamente ora, in controtendenza rispetto al passato. Giulia De Lellis pubblica nelle sue IG Stories la foto di un enorme mazzo di rose rosse, ricevuto a colazione. Smentisce così i rumor sulle continue liti col fidanzato Tony Effe? In effetti la sua sembrerebbe proprio una replica ai gossip maligni pubblicati nero su bianco dal settimanale Oggi, in cui si parlava di ‘maretta’ tra lei e il 33enne e “incomprensioni” scatenate dalla gelosia di entrambi e dalla sua voglia di diventare mamma.

Un enorme di mazzo di rose rosse a colazione: Giulia De Lellis smentisce così i rumor sulle continue liti col fidanzato Tony Effe?

La 29enne parrebbe voler far capire a tutti quanto sia felice. A Milano per lavoro, mostra i fiori, tantissimi, che le sono arrivati. Si sente centrata, influencer con 5 milioni e mezzo di follower, ma soprattutto imprenditrice, col suo marchio beauty, Audrer, ormai di successo. E donna innamorata.

A Vogue, che l’ha intervistata, dice: “Sono un personaggio che divide molto, sono da una parte tanto amata e dall'altra tanto detestata, forse perché per me non c'è una via di mezzo, vivo di bianco o di nero, di conseguenza mi sono indotta questa cosa anche nei riguardi degli altri e mi sono resa conto, attraverso i social, che ci sono delle persone incuriosite dai miei prodotti ma solo perché sono miei fanno a meno di comprarli”.

Nessuna dichiarazione ufficiale, solo una foto condivisa delle Stories

Quando le di chiede se ci sia un messaggio da dare sia come business woman che come, semplicemente donna, la De Lellis spiega: “Tengo sempre a invitare le persone a non farsi condizionare troppo dal contesto che sia lavorativo, personale, all'interno di una relazione o in un gruppo di amici. Ultimamente mi rendo conto che tante persone si lasciano spostare, che si tratti del pensiero più piccolo e superficiale a quello più importante, dal contesto in cui vivono, in cui si trovano, la musica che ascoltano, i testi che leggono, i film che guardano, le influencer che seguono”.

“Indipendentemente da tutto, fate buon uso delle vostre passioni, ascoltatevi molto, rispettatevi. Mi sento semplicemente di dire questo, perché alla fine si tratta della nostra vita, delle nostre scelte, della nostra faccia. Quello che conta è da dove veniamo, dalla famiglia in cui cresciamo, dai valori che ci hanno insegnato”, prosegue Giulia.

La 29enne sembrerebbe replicare ai gossip: tra lei e il rapper 33enne , pare dire, va tutto benissimo

L’ex gieffina vip aggiunge: “Questa è una cosa che sto capendo sempre di più soprattutto negli ultimi mesi di strane polemiche, di attaccamenti ingiustificati nei riguardi di artisti, tra i quali il mio fidanzato, ma anche grazie alle responsabilità lavorative che mi sento addosso, ai consigli che mi vengono dati. Trovo difficile oggi non diventare una vittima di quello che la società vuole, di quello che si aspettano le persone da noi, tutta quest'ansia a volte ci fa fare delle cose che non vorremmo, fare delle scelte che non ci appartengono ed essere coraggiosi non è così scontato e spero che le persone che mi seguono riescano, invece, a esserlo”.

Giulia conclude: “Quello che viviamo, che sentiamo, lo sappiamo realmente solo dentro a un noi stessi che muta, che è in continua evoluzione, ed è anche per questo che è molto complesso stare dietro a come gli altri ci percepiscono. Sarebbe brutto fare la propria vita seguendo ciò che ti dicono gli altri perché sarebbe la vita degli altri e non la propria. Preferisco essere tutta la vita incompresa ma felice con me stessa piuttosto che capita da tutti ma lontana da chi sono”. Le malelingue non la destabilizzano affatto.