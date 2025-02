"Mangio bene, da 15 anni sono vegana e faccio sport": Rosita Celentano svela come si tiene in forma a 60 anni

Nessun ritocchino e niente tinta ai capelli: “E’ tutta natura quello che si vede”

“Non temo la solitudine, anzi la ricerco, sto bene con me stessa”, sottolinea. Rosita Celentano si racconta a Gente. Svela come si tiene in forma a 60 anni. “Mangio bene, da 15 anni sono vegana e faccio sport”, sottolinea al settimanale. Non tinge neanche i capelli, né pensa a un eventuale ritocchino.

La figlia del Molleggiato, protagonista a teatro della pièce L’Illusione Coniugale, è ancora single e casta da ben 5 anni. “Sì, al momento non sento il bisogno di un amore. Vivo nel qui e ora e non sono mai stata una donna da storie di una notte. Assecondo ciò che sento”, spiega.

Nella vita, nei suoi legami, la Celentano ha tradito una sola volta, ma è stata soprattutto tradita: “Però in entrambi i casi è stata una fortuna, perché ho imparato che i grandi momenti di difficoltà sono opportunità”. Ha scoperto di essere più forte di quel che credesse. Il suo grande amore è stato Mario Ortiz, da cui avrebbe voluto un figlio: “A 42 anni rimasi incinta ma lo persi. A 46 mi tolsero l’utero per una serie di fibromi. Non ci siamo accaniti con percorsi di fecondazione, abbiamo assecondato la natura. Non ho rimpianti”.

Legatissima alla cugina Alessandra, mitica professoressa di Amici, Rosita di lei dice: “C’è un rapporto intimo e profondo, siamo amiche e sorelle, ci siamo sempre l’una per l’altra”.

Parla poi dell’invecchiamento, che lei non teme affatto. “Assecondo la naturalità delle cose. Quando sono andata in menopausa non ho preso integratori. Per le vampate di calore ho comprato molti ventagli. Sudavo e ridevo: è il corpo che deve trovare un suo equilibrio”. Non si regala neanche la tinta alla chioma: “Ho dei fili bianchi che lascio lì. Sono pigra, non ho voglia di stressarmi per cose come questa”. Nessun ritocco estetico: “No, è tutta natura quello che si vede. Ma mangio bene, da 15 anni sono vegana e faccio sport. Fisicamente tengo botta”.

Rosita ha progetti per il futuro: “Mi farò una casetta ecosostenibile in campagna dove coltivare un orto e staccare dai social. E porterò avanti le battaglie in difesa dell’ambiente e degli animali che mio padre iniziò 60 anni fa. Ho preso il suo testimone”.