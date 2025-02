"Con Giovanni un colpo di fulmine. Un figlio? Se accadrà, contentissima": Bianca Guaccero pensa a una famiglia insieme a Pernice

La 44enne, dopo la vittoria a Ballando con le Stelle, vive un momento eccezionale

Dopo due anni in cui, dopo la chiusura di Detto Fatto, tutto pareva essersi bloccato, Bianca Guaccero vive un momento eccezionale. La vittoria a Ballando con le Stelle l’ha portata nuovamente a stare al centro dei riflettori: è arrivata la conduzione in prima serata con Nek nello show Dalla strada al palco e subito dopo il PrimaFestival a Sanremo 2025. La 44enne pugliese grazie al talent show ha pure trovato l’amore. A Gente parla del legame che ha da 4 mesi: insieme a Pernice, 34 anni, con cui ha fatto coppia nel programma di Milly Carlucci, pensa a una famiglia. “Con Giovanni un colpo di fulmine. Avrei voluto più di un figlio, se accadrà, contentissima”, confessa.

Bianca, alle spalle il matrimonio finito col regista Dario Acocella, da cui ha avuto Alice, 10 anni, svela cosa l’abbia colpita di lui: “In primis la perseveranza. Tra noi è stato un colpo di fulmine, avvenuto a Ballando. Ma, all’inizio, io ero diffidente e disillusa. In amore non mi mettevo in gioco da un bel po’, dopo la separazione, mi ero creata una comfort zone in cui ero al riparo dalle sofferenze, ma certo non ero felice. Quando ho conosciuto Giovanni l’ho messo davanti ai miei muri e non si è mai arreso. Ha lottato, pazientato, ha saputo aspettarmi e rispettarmi. Ha visto al di là delle barriere che avevo messo tra di noi e, pian piano, ha conquistato la mia fiducia. Averlo come insegnante di ballo mi è servito per capire spessore e cifra dell’uomo che è”.

Stravede per il ballerino: “Lui non mi guarda, mi vede. Coglie la mia essenza. E se scorge un momento di down, nel quale non mi sento all’altezza, mi infonde coraggio, mi stimola a dare il meglio, facendomi capire che spesso sono i blocchi, le paure, ad autosabotarmi nelle situazioni. Giovanni è uno straordinario motivatore ed è la prima persona nella vita, a parte i miei genitori, che tifa veramente per me, per la mia realizzazione. Mi vuole vedere felice, ci tiene che io insegua i miei sogni ed è orgoglioso di ciò che faccio”.

La sua bambina è contenta di vederla felice. “Giovanni è stato bravo, molto rispettoso dei nostri equilibri di mamma e figlia. Il loro rapporto è un cammino tutto da costruire”, precisa la Guaccero. Bianca guarda al futuro con Pernice: “Per il momento Giovanni è alle prese con un tour teatrale in Inghilterra, io sono a Roma, e quindi ci vediamo appena possibile. Terminato il suo impegno lavorativo ci piacerebbe avvicinarci e costruire qualcosa di importante insieme”. E aggiunge: “Sinceramente avrei voluto più di un figlio nella vita. Quindi, se un domani il destino vorrà, ne sarei contentissima”.