Sonia Bruganelli soffia sulle candeline insieme a pochi amici intimi per il suo 51esimo compleanno: guarda

Niente celebrazioni in grande stile, con mega party scatenati. Sonia Bruganelli soffia sulle candeline insieme a pochi amici intimi per il suo 51esimo compleanno. Look casual, niente trucco e tanti sorrisi. Seduta al tavolo della sala riunioni del suo ufficio riceve gli applausi degli intimi davanti al dolce. Poi esprime il suo desiderio.

La sera prima per lei una notte magica, aspettando la mezzanotte del 20 febbraio, all’Art of Play a Viale Angelico a Roma, la più grande mostra immersiva dedicata al gioco e al mondo di Hello Kitty. Con lei c’è pure il fidanzato, Angelo Madonia, danzatore siciliano, ex volto di Ballando con le Stelle, ora approdato alla Peparini Academy, classe 1984, con cui sta insieme da quasi un anno.

Il ballerino apre il suo cuore sui social: posta un reel in cui si vede la produttrice ruotare su se stessa, circondata da palloncini, e scrive: “Buon compleanno amore!”. Non nasconde più la passione che lo tiene legato a lei.

Nella sede della S.D.L. 2005 Srl, a via Trionfale, dove Sonia festeggia, c’è il suo fidatissimo assistente e amico, Alessandro Boero, che filma il momento torta, con la candelina immediatamente spezzata, e altri suoi collaboratori. La Bruganelli nelle sue Stories posta i tanti messaggi di auguri che le arrivano, compreso quello dell’adorato figlio 19enne Davide. Fa vedere anche i regali, tra i quali una magnifica Speedy firmata Louis Vuitton. La borsa iconica del brand è ovviamente personalizzata con le sue iniziali e ha il monogram di un colore inedito, verde acqua.