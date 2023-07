Giulia De Lellis in vacanza in Grecia esplode di gioia e si mette anche in topless: guarda

L’influencer 27enne nella piscina dell’hotel dove alloggia a Mykonos si spoglia

Sfoggia un bikini arancione, per qualche scatto toglie il pezzo di su...

Giulia De Lellis conquista un mare di ‘like’ sul social grazie ad alcune foto in cui mostra il fisico tutte curve. In vacanza in Grecia, l’influencer 27enne esplode letteralmente di gioia e, presa dall’entusiasmo, si mette anche in topless. Nella piscina del lussoso hotel dove alloggia a Mykonos, Cavo Tagoo, si spoglia. Prima sfoggia un bikini arancione di cui fa fiera, poi per qualche scatto si toglie il pezzo di sopra: copre il seno, sapientemente, con la mano.

Giulia De Lellis in vacanza in Grecia esplode di gioia e si mette anche in topless

Giulia si rilassa in Grecia. Al ristorante trendy, dove va a cena, incontra anche il suo ex, Andrea Damante, volato nella stessa isola con l’attuale fidanzata, Elisa Visari. La De Lellis non fa un piega: cose che capitano. Meglio farsi ammirare raggiante col costume e anche senza. Ma solo ad altezza décolleté…

L’influencer 27enne nella piscina dell’hotel dove alloggia a Mykonos prima mostra fiera il suo bikini arancione

La romana stuzzica i follower con pose ammiccanti e sensuali, il piccolo piercing all’ombelico e il filo d’oro in vita, tra gli accessori più cool dell’estate, quello fortemente voluto anche da Ilary Blasi, che se l’è addirittura fatto saldare addosso.

...Poi si spoglia e toglie i pezzo di sopra

Giulia a Mykonos si diverte un mondo insieme agli amici. Non si fa vedere con Carlo Beretta, a cui è legata dal 2020: il rampollo dovrebbe essere rimasto in Italia per impegni di lavoro. Lei è volata via con alcuni amici, presa dai suoi progetti professionali che la portano spesso in luoghi incantevoli. Giulia, riesce sempre a ritagliarsi spazi di vacanza. “Welcome to paradise”, sottolinea.