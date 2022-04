Giulia Pauselli incinta, la tenera foto col compagno Marcello Sacchetta: guarda

Giulia Pauselli tiene stretto a sé il compagno, Marcello Sacchetta, che la stringe a sé e tiene una mano dolcemente poggiata sul suo pancione. Il coreografo 38enne condivide via social la prima tenera foto che lo immortala vicino alla donna che sta per renderlo padre per la prima volta: la 29enne, incinta, è entrata già nel secondo trimestre di gestazione.

Sacchetta dedica parole importanti alla danzatrice professionista di Amici. “Ma ti rendi conto che aspettiamo un bambino? Ma la vita quant’è bella? Cioè, ti guardo e mi esplode il cuore! Quando torni a casa dal lavoro faccio branco con Giotto e Marlù (i loro due cani, ndr) nel festeggiarti come se non ci vedessimo chissà da quanto… Come sei bella amore mio.. Come sta mio figlio oggi? Che avete fatto? Si muove? Fammi sentire! Non vedo l’ora di conoscerti piccolo mio… Vi amo”, scrive.

I due avranno un maschietto, lo hanno svelato in tv. “Lo sapevo, immaginavo fosse un maschio, me lo sentivo”, ha confessato Giulia Pauselli a Verissimo. “Lo abbiamo scoperto il 30 dicembre, avevo un ritardo importante, ma non mi sono preoccupata, perché nel mio lavoro capita l’amenorrea. La mia reazione iniziale non è stata delle migliori, ho pensato al lavoro, ho pensato che non fosse il momento giusto, nel mio immaginario ho sempre pensato di programmare questo evento, ma poi ho capito che non c’è momento giusto per una cosa così speciale”, ha aggiunto.

Sul nome del bebè i due hanno rivelato: “Avrà un nome maschile, ma sarà seguito da un secondo nome femminile, perché ci piaceva l'idea che dietro ad un maschio ci fosse la sensibilità di una femmina”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/4/2022.