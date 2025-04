Il 34enne è il nuovo inviato del reality, la compagna è affranta: lo rivedrà a luglio

Il programma prenderà il via il prossimo 7 maggio e andrà avanti per almeno due mesi

E’ felice per lui, ma non riesce a trattenersi. Giulia Salemi saluta in lacrime il compagno Pierpaolo Pretelli che vola in Honduras per l'Isola dei Famosi e che lascia l’italo-persiana 32enne e il figlio Kian, nato dalla loro relazione il 10 gennaio scorso, a Milano. L’ex velino 34enne, anche padre di Leonardo, avuto dall’ex Ariadna Romero, 7 anni, è il nuovo inviato del reality condotto da Veronica Gentili, al debutto, coadiuvata in studio da Simona Ventura, unica opinionista. Il programma prenderà il via in prima serata su Canale 5 il 7 maggio e si protrarrà per almeno due mesi. Lui e l’influencer e conduttrice si riabbracceranno solo a luglio.

Giulia Salemi saluta in lacrime il compagno Pierpaolo Pretelli che vola in Honduras per l'Isola dei Famosi

Giulia è a casa col suo Pier che prepara la valigia. Lei lo guarda, quando si siede al tavolo, non ce la fa e cede al pianto. Pretelli l’abbraccia e ironizza: “Dai che lì mangio”. Sa che anche per lui la nostalgia sarà tantissima.

A Tv Sorrisi e Canzoni Pierpaolo ha confessato: “Mi porterò un body che mio figlio di tre mesi non usa più. Quando tornerò sarà molto più grande, chissà cosa mi perderò. Mi mancherà tutto, sia di lui che di Giulia, che però è contentissima come se partisse lei. La condivisione ci lega molto, siamo uno la spalla dell’altro e lei sa che questo è un momento importante per me”.

Pretelli non poteva certo dire di no quando gli è stato offerto l’importante ruolo: “Questo è sempre stato il mio sogno, è capitata questa opportunità e sono felicissimo. E’ un momento bello e stimolante della mia vita, sono grato all’universo. Questa è l’occasione più importante che mi sia mai successa finora, darò il 110%".

L'ex velino la rincuora amorevolmente

Si è preparato: “Mi sono visto tutte le edizioni dal 2017 a oggi, studiando le sfumature dei diversi inviati. So quello che mi aspetta. Poi vivo di spontaneità, non vedo l’ora di conoscere i naufraghi e creare una bella sinergia. Sarò la loro voce e l’orecchio di Veronica Gentili. Se ho qualche timore? Mi fa paura la natura sconosciuta dell’Honduras, ho la fobia dei serpenti e dell’elicottero. Direi che sono perfetto! Il caldo non lo patirò, sono abituato: vengo da Maratea dove facevo il bagnino, quindi potrò essere utile all’evenienza".