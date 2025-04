Il rapper attacca la conduttrice di Pomeriggio 5 che ha parlato a lungo del suo divorzio

In Pulp Podcast contesta che alla giornalista sia stata consegnata una medaglia dal Presidente della Repubblica

Non gliele manda di certo a dire. Fedez prende in giro Myrta Merlino, con cui non corre buon sangue. La conduttrice di Pomeriggio 5, durante il divorzio del rapper da Chiara Ferragni, ha parlato a lungo delle vicende che lo riguardavano. Spesso un inviato del suo programma l’ha aspettato sotto il portone di casa per raccogliere indiscrezioni e sue dichiarazioni. Il 35enne se l’è legata al dito."L’apice della sua carriera è essere venuta a riprendere il mio cane che ca*ava”, dice durante il suo Pulp Podcast.

''L'apice della sua carriera è essere venuta a riprendere il mio cane che ca*ava’': Fedez prende in giro Myrta Merlino

Federico Lucia contesta che alla giornalista 55enne sia stata consegnata una medaglia dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Insieme a Mr Marra nel podcast si parla di Pier Paolo Pasolini. Come ospite è stato chiamato Stefano Maccioni, giornalista e avvocato che da anni chiede sia riaperto il caso riguardante la morte dello scrittore e regista.

Il rapper attacca la conduttrice di Pomeriggio 5 che ha parlato a lungo del suo divorzio

Fedez non si lascia sfuggire l’occasione e asfalta Myrta. E sbotta: “Posso fare un altro appello? Oggi mi sento un po’ così. Mattarella ha dato l’ordine di Cavaliere Ordine al merito, cos’è? Vabbè… ha dato una cavolo di medaglia per i meriti giornalistici a Myrta Merlino. Ok? Che l’apice della carriera di Myrta Merlino è essere venuta a riprendere il mio cane mentre cag*va, mentre io divorziavo. E non li dà a giornalisti come lui (Stefano Maccioni ndr)? Chiudo così. Grazie Myrta”. Al momento nessuna replica dalla diretta interessata.