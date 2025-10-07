Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno battezzato il figlio Kian: party a tema, ecco quale, foto

- Domenica 5 ottobre festa grande per i due, emozionati e commossi a Milano
- A curare interamente la festa è stata la party planner amata dai vip, Giorgia Farina
Tanta emozione, occhi lucidi e gioia immensa. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno battezzato il figlio Kian, nato il 10 gennaio scorso. La giornata di domenica 5 ottobre è stata intensa e piena di emozioni. Prima per il bimbo cerimonia religiosa in chiesa poi una festa a tema ‘Trudi’, con tanti coniglietti in peluche a fare da sfondo, organizzata al ristorante Casa Camperio a Milano.
L’influencer e conduttrice 32enne ha indossato un abito bianco midi con bustier effetto corsetto, con una profonda scollatura frontale e laterale. Ai piedi sandali con il tacco alto: sorriso raggiante e trucco perfetto, ha lasciato capelli morbidamente sciolti sulle spalle. L’ex velino 35enne ha scelto un completo grigio comodo e sotto una maglia in filo.
Commozione enorme quando Kian ha ricevuto il sacramento. Sono arrivate le foto di rito, realizzate da Francesca Marelli, la loro fotografa, chiamata per l’occasione. Poi tutti, amici e parenti, hanno raggiunto la location del party.
I Prelemi si sono affidati per la cura di ogni particolare all’organizzatrice di eventi più amata dai vip, Giorgia Farina, e a Il Mondo di Meg. Nel locale intimo ed elegante tantissimi palloncini bianchi e celesti da fare da cornice: sulla parete principale campeggiava la scritta “Il battesimo di Kian”. Non è tutto: tantissimi coniglietti hanno abbellito l’evento. Giulia scrive nelle sue Storie: “Our little bunnys by Trudi”.
I conigli sono anche sulla torta a tre piani, realizzata da un laboratorio di pasticceria di Palermo. Dolcetti e gadget per gli ospiti. A condividere un momento unico i genitori di entrambi. Non poteva mancare Fariba Tehrani. La mamma della Salemi al nipotino ha dedicato parole intense: “Mio meraviglioso Kian, oggi hai ricevuto il tuo primo grande abbraccio dal cielo. Che la tua vita sia illuminata dalla luce, protetta dalla speranza e guidata dalla bontà. Cresci sano, forte, curioso e gentile, circondato da chi ti ama. Questo giorno resterà per sempre un dolce inizio. Ti amo, nonna”.
C’erano anche papà Mario, Bruno e Margherita, i genitori di Pierpaolo, zie, cugini e tantissime persone che amano questa famiglia che ha iniziato a formarsi al GF Vip, tra il 2020 e 2021, quando entrambi erano nella Casa più spiata d’Italia. Pretelli ha sorpreso tutti, inginocchiandosi davanti a Giulia: è arrivata la proposta di nozze?