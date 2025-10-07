Colpo di scena! Jennifer Lopez e Ben Affleck di nuovo insieme sul red carpet tra sguardi d’intesa e gesti d’intimità dopo il divorzio: foto

La 56enne e il 53enne sul tappeto rosso della prima di “Kiss of the Spider Woman”

Colpo di scena! Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tornati insieme sotto i riflettori, a sorpresa, alla première newyorkese del musical Kiss of the Spider Woman. Lei, protagonista del film, e lui, produttore esecutivo con la sua società Artist Equity, hanno posato fianco a fianco sul red carpet, segnando la loro prima apparizione pubblica dopo il divorzio.

Affleck, 53 anni, è arrivato all’evento per sostenere la ex moglie. I due si sono salutati con cordialità e hanno scambiato qualche parola davanti ai fotografi. Poi hanno anche posato sul tappeto rosso fianco a fianco, lui le ha pure avvolto la vita con un braccio. Un momento che in pochi si aspettavano di vedere dopo mesi di tensioni seguite alla fine del loro matrimonio, siglata lo scorso febbraio (si erano sposati nell'estate 2022 per lasciarsi appena 2 anni dopo).

Jennifer Lopez, 56 anni, e Ben Affleck, 53, insieme tra abbracci e gesti d’intesa per la prima volta pubblicamente insieme dopo il divorzio

Durante la serata, la Lopez ha poi ringraziato pubblicamente l’ex marito dicendo: “Grazie mille, grazie a tutti per essere qui stasera. Grazie, Ben, questo film non sarebbe mai stato realizzato senza Ben e senza Artist Equity”. Poi ha aggiunto: “Ho letto la sceneggiatura, ero a letto e sono rimasta senza parole. Mi sono detta: può davvero succedere? Posso cantare, ballare, recitare. Posso essere una star del cinema come ai tempi d’oro di Hollywood”.

Poche ore prima, ospite del programma TODAY, JLo aveva ribadito il ruolo fondamentale di Affleck nella produzione: “Se non fosse stato per Ben, il film non sarebbe mai stato realizzato”. Aveva aggiunto: “E gli riconoscerò sempre questo merito”. Riferendosi al loro divorzio, aveva commentato con semplicità: “Le cose accadono, bisogna andare avanti”.

L'ex coppia d'oro dello showbiz ha avuto una relazione sentimentale molto turbolenta con un ritorno di fiamma a distanza di 20 anni dal primo rapporto

L’artista ha anche raccontato quanto lavorare al film l’abbia aiutata a superare un periodo difficile: “È buffo, il film parla di evasione, di come il cinema e l’arte ci salvino nei momenti più duri della vita. Fare questo progetto è stato un sogno che si avverava, e mi ha davvero aiutata a superare un momento complicato anche nella mia vita personale”.

In un’altra intervista a CBS News Sunday Morning, la Lopez aveva invece parlato apertamente del dolore vissuto durante le riprese: “È stato un periodo davvero difficile. Ogni momento sul set mi rendeva felice, ma poi tornavo a casa e non andava bene. Continuavo a chiedermi: come posso conciliare tutto questo?”.

Non si può certamente parlare di un ritorno di fiamma, ma è certo che vedere i due ex, con alle spalle una delle più tormentate storie d’amore dello showbiz mondiale (erano già stati insieme oltre 20 anni fa) tra abbracci e sguardi d’intesa, dopo un divorzio recente, fa un certo effetto.