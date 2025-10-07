'Il Diavolo veste Prada 2', prime foto dal set a Milano con Anne Hathaway e Meryl Streep: guarda

Le due attrici americane sono in città per girare la tanto attesa pellicola

Eccole avvistate sul set a Palazzo Parigi, in zona Porta Nuova

Milano si è trasformata in un set a cielo aperto per le riprese de “Il Diavolo veste Prada 2”. La produzione hollywoodiana ha scelto Palazzo Parigi, in corso di Porta Nuova, come quartier generale. L’hotel a cinque stelle, frequentato dal jet set internazionale, è stato completamente rivoluzionato per l’occasione.

Anne Hathaway, arrivata a Milano dopo la Paris Fashion Week, è stata vista girare alcune scene proprio davanti all’hotel insieme alla leggendaria Meryl Streep.

La Hathaway è apparsa sul set a bordo di un’auto nera entrata nel garage della struttura, lontano da occhi indiscreti. Il personaggio di Andrea Sachs è dunque tornato, questa volta in salsa meneghina.

La scelta di Palazzo Parigi non sarebbe casuale: pare che Lady Gaga, attesa a Milano per i concerti del 19 e 20 ottobre, soggiornerà lì, secondo qualcuno potrebbe avere anche un cameo nel film.

Le riprese sono andate avanti anche di notte, tra Brera e il Teatro alla Scala, dove Emily Blunt è stata fotografata in una pausa con Justin Theroux. Confermata quindi la presenza della Blunt nel ruolo di Emily Charlton.

Durante la settimana della moda di Milano conclusasi pochi giorni fa, le immagini di Meryl Streep e Stanley Tucci seduti in prima fila alla sfilata di Dolce&Gabbana avevano già fatto il giro del mondo.

I due attori, insieme a Naomi Campbell e Michele Morrone, avrebbero poi girato alcune scene anche a Casa Cucinelli in viale Montello, durante la presentazione della nuova collezione di Brunello Cucinelli.

Milano sarà quindi una protagonista vera e propria del film, la cui uscita è prevista per la primavera 2026. Oltre duemila comparse, selezionate tra oltre settemila candidati, prendono parte alle riprese.