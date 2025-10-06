''E' tempo di camminare da soli'': i Coma Cosa si sono lasciati, amore finito e duo musicale al capolinea

Fausto Lama e California dopo i rumours dell’estate scorsa hanno ufficializzato

Non sono più una coppia, nonostante si fossero sposati di recente

Anche il duo musicale per il momento prende strade separate, annullati i concerti

I Coma_cose, ovvero Fausto Lama e California (all’anagrafe Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano) hanno annunciato la fine della loro relazione e del loro progetto artistico.

“È stata una decisione unanime maturata negli ultimi mesi in cui abbiamo preferito mantenere la questione privata per metabolizzarla e rispettare tutti i vari impegni”, hanno scritto sui social.

“La verità è che non ci siamo mai fermati in questi anni e abbiamo dato troppe cose per scontate, la grande sinergia lavorativa pian piano ha cannibalizzato la vita privata che si è inevitabilmente consumata e spenta, e più si avvicinava la data da noi pensata per congelare il progetto Coma_cose e riprenderci del tempo per noi, più abbiamo capito che ormai eravamo solo una coppia sul palco e non c’era proprio più nulla da riprendere”, hanno aggiunto.

I Coma_cose si sono lasciti: si separano nella vita privata e anche sul lavoro

L’addio non arriva del tutto a sorpresa. Già in estate erano circolate foto in cui apparentemente California baciava un altro uomo, facendo nascere voci di crisi. Poi, sabato scorso, il loro forfait “per motivi personali” al concerto di Francesca Michielin aveva rafforzato i sospetti.

Il loro amore era diventato parte integrante della musica. Da “Fiamme negli occhi”, presentata a Sanremo 2021, a “L’addio”, due anni dopo, in cui parlavano di una crisi superata. Fino a “Cuoricini”, con cui quest’anno erano tornati all’Ariston da sposi.

Nel messaggio ai fan, i due hanno ringraziato chi li ha seguiti fin dall’inizio: “Sono stati 10 anni strepitosi, un sogno ad occhi aperti che ci ha portato a conoscere persone, luoghi e situazioni che non avremmo nemmeno potuto immaginare, ringraziamo tutte e tutti quelli che ci hanno sostenuti e che hanno incrociato le loro vite con la nostra musica, e tutte le persone con cui abbiamo lavorato, sarete sempre parte di un nostro pezzo di vita fondamentale”.

“L’Amore si trasforma ed è stato così anche per il nostro, saremo sempre qualcosa di speciale e irripetibile, ‘L’Addio non è una possibilità’ dice una canzone e non essendoci tra di noi rancore faremo di tutto per non perderci di vista”, hanno proseguito.

“Ora però è tempo di camminare da soli, ognuno per la sua strada e ritrovare noi stessi con la malinconia che si ha quando ci si lascia, ma con la consapevolezza di un mondo nuovo che ci si spalanca davanti. Grazie, è stato bellissimo”, hanno concluso.

Dopo il tour estivo, i Coma_cose hanno cancellato le due date nei palazzetti: il 27 ottobre al Forum di Assago e il 30 al Palazzo dello Sport di Roma.