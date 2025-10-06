Le parole di Selvaggia Lucarelli sul 'bonus lutto animale domestico' per Nancy Brilli a 'Ballando' continuano a far discutere: cos’è successo

Alcune parole della scrittrice e giudice dello show stanno facendo parlare anche dopo il weekend

Nancy Brilli sabato scorso si è esibita nonostante pochi giorni prima le fosse morto il cane

Selvaggia ha comunque giudicato scarsa la sua esibizione, sottolineando che non ci può essere un “bonus lutto animale domestico”

Quanto successo lo scorso sabato sera a “Ballando con le Stelle” dopo l’esibizione di Nancy Brilli continua a tenere banco nei salotti tv.

Lunedì pomeriggio su Rai1 si è tornati a parlare delle parole di Selvaggia Lucarelli sullo Jive dell’iconica attrice romana 61enne e del suo insegnante Carlo Aloia.

Nancy infatti, come ha ricordato anche Milly Carlucci, si è esibita nonostante pochi giorni prima avesse perso la sua amata Margot, una labrador che era sua compagna di vita.

“E’ arrivata qui dei giorni davvero devastata, noi che abbiamo i cagnolini sappiamo cosa sia questo amore e questo attaccamento”, ha spiegato la conduttrice.

Nancy Brilli, 61 anni, sabato a Ballando con le Stelle nonostante il lutto per la perdita della sua amata Margot

“Ho molto usato la coreografia per sfogarmi”, ha ammesso Nancy.

Quando è toccato a Selvaggia giudicare la performance c’è stato un po’ di fermento tra il pubblico per le sue parole. “Lo sapevo che mi toccava essere la cinica del gruppo: se dovesse morire il mio gatto non mi aspettate perché io vado sul ponte arcobaleno con lui”, ha premesso la giudice.

“Quindi tanto merito a Nancy per essere qui, però non è che ci può essere il bonus lutto animale domestico. Nancy lo so che è cinico quello che sto dicendo”, ha proseguito.

“Non hai detto una bella cosa”, ha replicato la Brilli.

“Lo so infatti ho premesso che non avrei detto una bella cosa”, ha sottolineato Selvaggia.

Selvaggia Lucarelli, 51 anni, ha fatto consapevolmente la parte della persona "cinica" durante il giudizio della performance

“Mi fa impressione”, ha quindi affermato Nancy.

“Non possiamo dire che quello che abbiamo visto era bello […] perché era tutto fuori tempo dal primo passo all’ultimo”, ha ribadito la Lucarelli. Poi ha concluso: “Non posso tenere conto del tuo dolore, che empaticamente parlando mi coinvolge, nel giudicare il ballo. Non è previsto. Spero che la prossima settimana il dolore sia un po’ alleviato e ti permetta di ballare meglio”.

Selvaggia Lucarelli da alcuni anni si batte per la causa animalista ed è molto attiva nella ricerca di famiglie per gatti sfortunati che non ne hanno.