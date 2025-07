''La caduta dei capelli stava togliendo la mia autostima'': il futuro marito di Aurora Ramazzotti, Goffredo Cerza, parla del suo trapianto tricologico e mostra foto

Il 29enne i è sottoposto all’operazione a gennaio 2024 ed è soddisfatto del risultato

Si era rivolto al Centro Insparya Milano: aveva scelto l’Hair Clinical Group

A distanza di 18 mesi è assolutamente felice della decisione presa. Il futuro marito di Aurora Ramazzotti, Goffredo Cerza, parla del suo trapianto tricologico e mostra foto del ‘prima’ e del ‘dopo’. In un video pubblicato sul suo account Instagram il 29enne confida: “La caduta dei capelli stava togliendo la mia autostima”.

“Ciao a tutti! Come molti di voi sapranno, a gennaio 2024 ho fatto un trapianto di capelli. Adesso che siamo a luglio 2025, quindi 18 mesi dall'intervento, volevo condividere con voi il percorso e i risultati”, esordisce il marketing manager.

il 29enne ricostruisce il suo percorso

“L'ho fatto perché mi sentivo insicuro. La caduta dei capelli stava un po' togliendo la mia autostima e chi mi conosce bene sa che ci combatto da anni - prosegue Goffredo - Perché sono qua a raccontarvelo oggi? Il giorno che mi sono operato, mi sono fatto un selfie. E’ andato abbastanza virale. Quella che per me poteva sembrare semplicemente un ‘mi levo il problema di spiegarlo alla gente’. Evidentemente fare una cosa del genere e condividerla con il mondo non è da tutti. Mi è stato detto bravo, che coraggio, complimenti. Però secondo me non deve essere motivo di coraggio, non deve essere un qualcosa per cui bisogna nascondersi”.

Oggi, a distanza di 18 mesi dall'operazione, è soddisfatto del risultato

Cerza conclude: “Il post operatorio è il cuore del percorso, vale il 50% del successo. Insparya garantisce un follow up completo di 18 mesi. E’ fondamentale affidarsi ai professionisti che ti riescono ad accompagnare lungo tutto il percorso”. Lui per l’operazione si era rivolto a loro nella sede di Milano.