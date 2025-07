L'ex ballerino di 'Amici' Giuseppe Giofré, che oggi lavora con Jennifer Lopez, porta la famiglia a conoscere la diva americana a Lucca: guarda

Il danzatore calabrese 32enne si esibisce sul palco insieme a lei: i due sono diventati amici

E’ uno dei ballerini più richiesti: collabora pure con Taylor Swift, Dua Lipa, Kylie Minogue, Britney Spears e...

La tappa al Summer Festival lo riempie di orgoglio. L'ex ballerino di ‘Amici’ (ha vinto il talent nel 2012) Giuseppe Giofré, che oggi lavora con Jennifer Lopez, porta la famiglia a conoscere la diva americana a Lucca. Il danzatore calabrese 32enne si esibisce sul palco insieme a lei: i due sono diventati amici. E’ uno dei ballerini più richiesti sul pianeta: collabora pure con Taylor Swift, Dua Lipa, Kylie Minogue, Britney Spears e Ariana Grande.

L'ex ballerino di 'Amici' Giuseppe Giofré, che oggi lavora con Jennifer Lopez, porta la famiglia a conoscere la diva americana a Lucca

I genitori sono orgogliosi di Giuseppe. Figlio di una casalinga e di un muratore, è sempre stato appoggiato dalla sua famiglia. Pure il fratello danzava, poi ha fatto la scuola da hair stylist, ma ora è tornato a esibirsi insieme a lui.

Giofré lavora con Jennifer Lopez da quando aveva 19 anni. Al Corriere della Sera ha confidato: “E’ stata la prima artista con cui ho lavorato in America, con lei è iniziato tutto. Ero un diciannovenne alla prima esperienza importante e certo, l’impatto è stato forte, in termini di resa e aspettative. Ma anni di tour mondiali e momenti intensi condivisi hanno fatto sì che il rapporto professionale diventasse anche una sintonia personale”.

Il danzatore calabrese 32enne si esibisce sul palco insieme a lei: i due sono diventati amici

E ancora: “Tra noi c’è amicizia vera, ci vogliamo molto bene. Lo dimostra dandomi fiducia, presentandomi sul palco durante i concerti, cosa che fa solo con me. Per certi versi è un rapporto analogo a quello che ho con Maria De Filippi, sento dinamiche simili di rispetto e considerazione”.

Sulla sua famiglia, che racconta nell’autobiografia “Stidda”, ha spiegato: “Vengo da una famiglia umile, i miei genitori hanno fatto tanti sacrifici. Mia madre nascondeva i soldi sotto il cuscino per pagarmi le lezioni di danza nella scuola amatoriale di Gioia Tauro. Nonno Peppe è stato un faro. In paese lo chiamano “Stidda”, che in dialetto significa stella. Questo è stato, una guida silenziosa ma costante. Era marinaio, girava il mondo, guardava il cielo per mestiere e lì trovava le risposte giuste ai dubbi della vita”.

I familiari entusiasti di 'esserci'

Non c’è solo l’UP ALL NIGHT LIVE IN 2025, il tour della popstar statunitense. “Parteciperò a un nuovo reality condotto da Alessia Marcuzzi, ‘The Traitors Italia’, dove mi metterò parecchio in gioco”, ha svelato