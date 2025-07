''Ha perso quei quattro, cinque chili che gli hanno cambiato il corpo'': il personal trainer di Stefano Accorsi spiega come l'attore è in super forma a 54 anni

Antonio Saccinto lo segue nel suo percorso dal 2015, per darsi appuntamento una semplice frase: “Frank coffee?”

Fisico scolpito da far invidia a un ventenne. Stefano Accorsi lo ha mostrato sui social e tutti ora parlano dei muscoli perfetti del suo corpo. Il suo personal trainer al Corriere della Sera spiega come l'attore è in super forma a 54 anni. “Ha perso quei quattro, cinque chili che gli hanno cambiato il corpo”, confida.

Antonio Saccinto si prende cura di lui in modo olistico: unisce benessere fisico a equilibrio mentale. I risultati sono evidenti. I due si danno appuntamento in modo inusuale. “Nella nostra chat su whatsapp quando ci scriviamo 'Frank coffe?' possono essere le 5 di mattino o le 6 di sera, ci troviamo e ci alleniamo. Abbiamo la fortuna di stare vicini: Stefano abita a due passi dalla mia palestra, la Plusone Gym Concept in via Friuli a Milano. Mettiamo davvero su il caffè e ci rilassiamo per un quarto d’ora con un po’ di chiacchiere introspettive. Poi iniziamo con la nostra routine che alterna circuiti a corpo libero a quelli con i pesi. Un po’ di cardio basato sullo stile HIIT. Questo è il nostro impianto lavorativo a grandi linee”.

“Lo seguo dal 2015. Seguo anche la sua alimentazione e la sua integrazione. I nostri allenamenti sono funzionali, ottimizzano la qualità della vita e puntano alla longevità di un corpo sano. Recentemente abbiamo fatto una challenge di otto settimane che è partita l’8 gennaio per prepararlo al film che ha dovuto girare con Gabriele Muccino. Siamo partiti con calma. Siamo ricorsi ad un deficit calorico, neanche tanto restrittivo per asciugarlo un po’, senza però vietare il calice di vino da bere in compagnia di sua moglie Bianca, il gelato con i bambini”, racconta l’allenatore.

“Ha perso quei quattro, cinque chili che gli hanno cambiato il corpo. Negli anni ha sviluppato tantissima forza, arrivando a sollevare 140 kg in panca. Svolge il wheel rollout con dimestichezza, che non è un esercizio per nulla semplice. Si è appassionato e si è acculturato sulla materia tant’è che presto partiremo con un progetto insieme di cui vi daremo i dettagli più avanti”, aggiunge Antonio.

L’età non penalizza. Il trainer conclude: “Eh cari miei … dipende da tanti fattori. Ma non c’è età che limiti una remise en forme se è la mente che la guida. Stefano è un professionista anche nel seguire i miei consigli”.