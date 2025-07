Il 20enne sottolinea quanto sia orgoglioso dell’ex Miss Italia in un messaggio social

“Io di te mai provato vergogna”, aggiunge il ragazzo, che ha sempre avuto lei e papà Billy accanto

Il 10 luglio ha festeggiato un compleanno importante, con tanto di super party. Achille Costacurta celebra la bellezza di sua madre Martina Colombari. L’ex Miss Italia in un post Instagram ha pubblicato molte foto della festa. Il 20enne ne riprende una e scrive: “50 anni… wow! E senza essersi mai rifatta nulla”. In realtà Martina si è sottoposta a mastoplastica additiva nel 2006, non lo ha mai nascosto. Nel 2011 a Oggi aveva detto: “Ho rifatto il seno 15 anni fa e lo rifarei. Non vedo nulla di male in un intervento che fatto nelle dovute maniere aiuta a correggere un difetto e a piacersi di più”. Ma è stata l'unica parte del suo corpo a essere 'ritoccata'.

''50 anni... wow! E senza essersi mai rifatta nulla'': Achille Costacurta celebra la bellezza di sua madre Martina Colombari

Achille adora la mamma nello stesso modo in cui stima il papà Billy Costacurta. Al messaggio delle Stories aggiunge: “Io di te mai provato vergogna". Sceglie come canzone ad accompagnare il tutto un brano di Artie 5ive intitolato Mama, che dice: "Ehi, mama, quando piangevo, eri lì, ah / A dirmi: 'Adesso sei un uomo'".

Il 20enne sottolinea quanto sia orgoglioso dell’ex Miss Italia in un messaggio social

La mamma gli è sempre rimasta accanto in un periodo molto complicato dell'adolescenza

La scelta del ragazzo non è certo casuale. Ha affrontato un periodo molto complicato, come raccontato a Repubblica. La droga ha minato la sua psiche e il suo fisico. Ora è rinato, si è liberato dalle dipendenze grazie anche al supporto dei suoi. "Non tocco droghe, sto bene e ho recuperato il rapporto con i miei genitori. Prima litigavamo ogni giorno, ora siamo uniti. Se torno tardi, li chiamo”, ha svelato.