''Raoul Bova e Rocio sono separati di fatto da molto tempo'': l'avvocato dell'attore conferma il gossip, ora tutto cambia sul caso 'tradimento'

David Leggi in una nota svela: “Si alternano nell'accudimento e nella cura delle due figlie”

“Fango mediatico”: l’attore pronto a trascinare in tribunale per il materiale illecito diffuso sul web

La guerra a Fabrizio Corona e agli altri responsabili per il materiale illecito diffuso sul web è cominciata. David Leggi in una nota fa sapere: “Raoul Bova e Rocio sono separati di fatto da molto tempo”. L’avvocato dell’attore 53enne conferma il gossip. Ora tutto cambia sul caso ‘tradimento’ che ha catturato l’attenzione mediatica in questi giorni.

Il legale scrive: “Alla luce delle notizie apparse in questi ultimi giorni, ho il dovere di precisare che Raoul e Rocio, che non hanno mai contratto matrimonio, sono separati di fatto da molto tempo e si alternano nell'accudimento e nella cura delle due figlie”. Leggi aggiunge: “Siamo in attesa di indicazioni della signora Morales per poter formalizzare, anche in tribunale, una realtà già nota e indiscutibile”.

Quindi Bova e la spagnola 37enne non sono più una coppia, anche se non hanno mai annunciato di essersi lasciati. Ora, visto il clamore, però, è stato impossibile mantenere ancora il riserbo. I due, insieme dal 2013, lo stesso anno in cui Raoul si è separato da Chiara Giordano, sono genitori di Luna, nata il 2 dicembre 2015, e Alma, venuta alla luce l’1 novembre 2018. Bova dall’ex moglie ha avuto anche Alessandro Leon, classe 2000, e Francesco, nato nel 2001.

L’avvocato continua: “In ordine al materiale illecito diffuso sul web su presunte affermazioni e frequentazioni del mio assistito, sono in corso accertamenti da parte della Magistratura penale, che indaga sui diversi reati ipotizzabili a carico delle varie persone coinvolte”.

“Il credere a coloro che, senza avere la certezza del vero e per meri fini di lucro, non esitano a travolgere l'esistenza altrui, dimentica il rispetto dovuto ai 4 figli, totalmente trascurati da chiunque abbia la responsabilità di aver voluto spargere questo fango mediatico”, conclude.