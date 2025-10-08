Abito luccicante tutto paillettes color oro e un sorriso raggiante per l’ex gieffina

Da quando si è legata a lui sembra aver trovato finalmente l’anima gemella. Guendalina Canessa il 7 ottobre festeggia un compleanno pieno d’amore. Sul social arrivano le foto della 44enne accanto al suo nuovo fidanzato. La coppia è partita per Monte Carlo. L’ex gieffina è raggiante accanto all’uomo che ama, con cui ha celebrato la data importante. L’hashtag che accompagna gli scatti è “marito e moglie”.

Guendalina Canessa festeggia un compleanno pieno d’amore: le foto della 44enne col nuovo fidanzato

“Per me parte tutto dagli occhi. Deve avere quel tipo di sguardo che sa andare oltre la superficie dritto dentro l’anima… Happy Birthday To Me #maritoemoglie”, scrive nel post che accompagna le immagini. Guenda indossa un abito lungo tutto paillettes color oro, scende le scale e raggiunte lui: insieme vanno nel ristorante scelto per l’occasione.

La Canessa è insieme a Eros, così si chiama il suo compagno, che però non tagga mai. Sono andati nel Principato. “Pre Compleanno, fuga d’amore, in attesa del Matrimonio”, ha scritto in un altro post di appena tre giorni fa. A quanto svela, ha programmato le nozze. Sarebbe il suo secondo matrimonio. Nel 2010 ha sposato Daniele Interrante: i due sono genitori di Chloe, nata il 23 luglio 2010. Si sono detti addio nel 2014.

Il nuovo fidanzato di Guandalina è, come confidato da lei stessa sui social, “un amore interrotto 15 anni fa”. Parlando dell’uomo, ha detto: “Una persona seria, grande lavoratore che mi ama, mi rispetta, mi ama per come sono, che pensa a me e alla famiglia”.