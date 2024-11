Helena Prestes e Javier Martinez 'hot' al Grande Fratello, scattano effusioni e baci nella notte: guarda

La brasiliana e l’argentino, ‘scaricati’ entrambi da Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, si scaldano al reality

La 34enne e il 29enne si lasciano andare, lei: “Stai facendo il tentatore con me?”

Scaricati da Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, Helena Prestes e Javier Martinez si scaldano al reality e così il Grande Fratello diventa ‘hot’. Tra i due scattano effusioni e baci nella notte. La 34enne e il 29enne si lasciano andare, lei esclama: “Stai facendo il tentatore con me?”.

Helena Prestes e Javier Martinez 'hot' al Grande Fratello, scattano effusioni e baci nella notte

La modella brasiliana e il pallavolista argentino trascorrono diverso tempo distesi l’una accanto all’altro. Il ragazzo le fa delle confessioni prima: “Mi piace fare discorsi seri con te e confidarmi. Di sicuro tornassi indietro alcune cose che ho fatto non le rifarei, o meglio, le farei. diversamente. Se la penso così significa è perché ho provato alcune sensazioni e quindi ho quella consapevolezza grazie agli errori. Adesso è facile dire ‘non le rifarei’. Però ci sono stati degli sbagli nelle scelte che ho preso e in quello in cui mi sono buttato”.

Javier prosegue: “Non mi esponevo all’inizio, portavo troppo rispetto, mi sono fidato. Dovevo fregarmene di più. In ogni caso ieri ho visto tutto con distacco e ho pensato ‘non ho più nulla da dare qui dentro’. Forse è un inizio nuovo dici? Può essere anche che sia così e lo spero tanto. Però quel pensiero c’è stato e mi andava di condividerlo”.

Poi arriva l’intimità: grattini, abbracci, baci sul collo e sospiri. La Prestes sussurra: “Sento i tuoi sospiri… Ma stai facendo il tentatore con me? Cosa fai? Sei pazzo? Guarda dove siamo. Mi guardi… Fa un caldo pazzesco. Mi piace che mi abbracci così…”. Le telecamere indugiano e Alfonso Signorini spera in un’altra coppia, così da avere materiale in abbondanza per il suo show.