Iconize shock, occhio tumefatto e faccia gonfia: 'Mi hanno preso a pugni per strada'

Iconize, all’anagrafe Marco Ferrero, influencer da 560mila follower su Instagram, è stato aggredito a Milano. Denuncia di essere stato vittima di omofobia. Sul social si fa vedere da tutti i fan con l’occhio tumefatto e la faccia gonfia e racconta quanto gli è accaduto nella serata di ieri, 11 maggio.

E’ scioccato, non riesce a credere di quanto gli sia successo. Era uscito con il cane e in strada ha incrociato tre ragazzi che gli hanno chiesto una sigaretta. Lui ha risposto che non l’aveva: solo per questo, del tutto gratuitamente, il creativo 29enne è stato aggredito, preso a pugni e insultato pesantemente.

VIDEO

“Ho pensato molto se pubblicare questo video, ma alla fine ho pensato che posso far sapere cosa succede in giro, anche per affrontare la tematica del bullismo”, esordisce Iconize. Poi spiega i fatti. Nel momento dell’aggressione è rimasto atterrito.

“Uno di loro tre mi ha urlato fro*io, io ho risposto perché non ho timore né paura di essere chi sono, sono felicissimo. E uno si è girato e mi ha tirato un pugno. Io lì sono rimasto sotto choc, loro sono scappati. Io sono tornato a casa, ho chiamato mia mamma, poi mi sono messo a dormire”, sottolinea visibilmente scosso.

Marco Ferrero però oggi ha voluto denunciare utilizzando il social. “Questo è bullismo puro, nasce spesso da più piccoli. Cosa è il bullismo? Perché sei bullizzato? Perchè hai gli occhiali, l’apparecchio, dei chili di troppo, sei gay o lesbica? Cerchiamo la libertà e poi ci sono questi pregiudizi inutili. Ma voi sapete che vergogna si prova ad essere bullizzati? - spiega ancora Iconize - Sapete che persone bullizzate pensano di avere qualcosa di sbagliato perché qualcuno le insulta, vi sembra corretto? Solo perché magari sono diverse? E magari anche migliori?”.

Ha la voce rotta, gli occhi lucidi, Iconize conclude: “Nella vita è meglio dare una mano a qualcuno, difendere qualcuno, spendere una parole bella per qualcuno più che dare un pugno in faccia”. Accompagna il suo post con queste parole: “In un momento come questo dove diciamo che ci manca stare con amici e vedere persone spesso c’è ancora più odio! Il bullismo é terribile e i preconcetti ancora di più! SONO STUFO”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/5/2020.