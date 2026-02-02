''Mia suocera ha detto che è identica a lui'': Cecilia Rodriguez rivela a quale familiare somiglia di più la figlia Clarita

La 35enne ha dato alla luce la sua bambina ad ottobre dello scorso anno

C’è un membro della sua famiglia a cui la piccola Clarita somiglia davvero tanto

A dirlo per prima è stata la mamma di Ignazio Moser: Cecilia è d’accordo

Cecilia Rodriguez ha spiegato a quale membro della sua famiglia somiglia di più la figlia Clara Isabel.

La showgirl argentina sul social ha condiviso una vecchia foto di uno dei suoi familiari da piccolo.

Poi poco dopo la 35enne, che ha avuto Clarita – come la chiamano in famiglia – ad ottobre dello scorso anno, in una serie di video realizzati durante una passeggiata con la piccola e pubblicati nelle Instagram Stories, ha spiegato che si tratta di suo padre Gustavo.

Cecilia Rodriguez, 35 anni, ha spiegato che sua figlia Clarita somiglia tantissimo a suo padre. Quindi anche a lei, visto che la somiglianza tra la sorella di Belen e il papà Gustavo è evidente

“Allora quel bel bambino che ho pubblicato è il mio papà quando era piccolo. Però d'altronde avete ragione, io assomiglio tantissimo a mio papà e Clarita assomiglia tantissimo a me, quindi insomma si assomigliano”, ha detto.

“Mia suocera è stata la prima a vedere Clarita della famiglia ed è stata la prima a dirmi che era identica al mio papà. E devo dire che non si è sbagliata di tanto”, ha continuato.

Una foto di Gustavo Rodriguez da bambino

Chechu vorrebbe che Clarita riprendesse il carattere di Ignazio: “Assomiglia anche al padre sicuramente, ha tantissime cose del suo papà. Speriamo anche il carattere, ecco. E l'occhio è molto simile al mio, però molto più allungato come quello di suo papà. Un bel mix, diciamo, dai, diciamo così”.

“Se vedete una foto mia di quando ero piccolina, che rimanga tra me e voi, è identica a me”, ha chiosato.

Cecilia e Ignazio, 33 anni, stanno vivendo un periodo della loro vita molto felice.

Cecilia ha sottolineato che la figlia è "identica" a lei

I due, che si sono conosciuti nel 2017 durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip, hanno infatti provato a lungo ad avere un figlio, ma per molto tempo non ci sono riusciti.

Lo scorso anno, poi, grazie all’aiuto della fecondazione assistita, hanno realizzato il loro sogno di genitorialità.