Ignazio Boschetto de 'Il Volo' fugge dal freddo e vola a Caracas dove vive la fidanzata, ex Miss Venezuela: guarda

Il cantante 29enne del trio Il Volo ha una nuova fiamma, ecco chi è

L’artista, prima legato alla ballerina brasiliana Ana Paula Guedes, ora sta con Michelle Bertolini

Il Volo risponde alle domande de Il Corriere della Sera. Gianluca Ginoble e Piero Barone sono a Milano col giornalista. Ignazio Boschetto, invece, è assente. Si collega da remoto: è a Caracas. Il quotidiano rivela: “Dove vive la sua compagna”. Già, perché il gossip che era circolato nelle scorse settimane è assolutamente reale. Il 29enne ha una nuova fiamma, di cui sarebbe innamorato cotto. E’ volato on Venezuela dove, per l’appunto, vive la fidanzata. Lei è Michelle Bertolini, ex Miss Venezuela International 2013.

Ignazio Boschetto de 'Il Volo' fugge dal freddo e vola a Caracas dove vive la fidanzata, ex Miss Venezuela

L’artista, nato a Bologna, ma originario della città di Marsala, prima legato alla ballerina brasiliana Ana Paula Guedes. I due si sarebbero detti addio nell’autunno 2022. Dopo un lungo periodo di singletudine, però, Ignazio ha ritrovato l’amore.

Il cantante 29enne del trio Il Volo ha una nuova fiamma

La Bertolini è parecchio famosa in Venezuela. Non è certo una ragazza qualunque. Nata il 15 giugno 1994, è stata una tennista professionista, modella e reginetta di bellezza. Nel 2012 ha dovuto lasciare l’agonismo a causa di un infortunio al ginocchio, per il quale è stata operata ai legamenti e al menisco. Bellezza mora, ha cominciato a posare in vari shooting. Dopo essere stata eletta Miss Venezuela International nel 2013, l’anno seguente ha rappresentato il suo Paese a Miss International 2014. Purtroppo al concorso, andato in scena a Tokyo, in Giappone, la 29enne non è riuscita a qualificarsi tra le finaliste per il titolo.

Michelle Bertolini è parecchio famosa in Venezuela: è un ex tennista e modella

Michelle ora è molto attiva nella ristorazione. Ha fondato Kiko Sake Sushi ed è produttrice di vini, Vinos Bertolini con la sua famiglia. Boschetto è cotto di lei.