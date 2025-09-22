Ilary Blasi e il fidanzato Bastian Muller bellissimi in abiti tradizionali all’Oktoberfest di Monaco: foto

La conduttrice 44enne e il compagno tedesco nel capoluogo bavarese

Con loro anche un nutrito gruppo di familiari della Blasi

Si sono divertiti tra birra e abiti tradizionali della regione

Ilary Blasi è volata a Monaco di Baviera con il compagno Bastian Muller per il weekend di apertura dell’Oktoberfest.

La conduttrice 44enne e il tedesco 37enne sono ormai una coppia da quasi 3 anni e una delle attività che più amano fare insieme è viaggiare.

Ilary Blasi, 44 anni, e Bastian Muller, 37, festeggiano insieme nel weekend di apertura dell'Oktoberfest di Monaco di Baviera

Stavolta hanno scelto il famoso evento del Sud della Germania, dove birra e abiti tradizionali creano un’atmosfera unica che richiama milioni di persone da tutto il mondo.

E’ stata la bionda romana a condividere alcune immagini delle celebrazioni sul suo account Instagram.

Con loro anche una nutrita rappresentanza della famiglia Blasi. Negli scatti si vede infatti Melory, sorella minore di Ilary, con il marito Tiziano.

La coppia celebra l'evento in Germania

Le immagini mostra l’ex Signora Totti bellissima con il tipico Dirndl, l’abito tradizionale della regione, così come appare elegantissimo Bastian con il Lederhosen.

Ilary con il tipico Dirndl

La loro relazione prosegue a gonfie vele e solo pochi mesi fa la Blasi ha raccontato a ‘Verissimo’ di vedere all’orizzonte anche la possibilità del matrimonio.

Ilary con la sorella Melory (a sinistra) e un'amica (al centro)

La mamma di Cristian, 19 anni, Chanel, 18, e Isabel, 9 - avuti con Totti - ha affermato: “Devo ancora divorziare, sono ancora sposata. Certo, non ti nascondo che a lui piacerebbe e io non ho paura di sposarmi, non vedo il matrimonio come una gabbia. Sento tante persone che hanno paura, io non lo escludo”.