Belen e Cecilia Rodriguez si rivedono per la prima volta insieme dopo mesi al compleanno della maggiore, ma un dettaglio non sfugge: guarda

Le due sorelle, che si diceva avessero litigato, appaiono per la prima volta insieme sui social dopo molto tempo

Insieme al resto della famiglia più stretta hanno festeggiato in un ristorante di Milano i 41 anni di Belen

Non è però sfuggito un dettaglio: l’assenza di Ignazio Moser, marito di Cecilia

Qualcuno aveva detto che il loro litigio era stato causato da un’incomprensione tra Belen e Ignazio…

Dopo mesi e mesi si rivedono per la prima volta insieme Belen e Cecilia Rodriguez.

L’occasione della reunion tra le due, che si diceva avessero litigato in maniera importante, è stato il pranzo in famiglia per il 41esimo compleanno della maggiore.

Oggi, sabato 20 settembre, Belen ha infatti riunito gli affetti più cari in un ristorante di Milano per celebrare l’anniversario della sua nascita, avvenuta nel 1984 in Argentina.

Al tavolo del locale, come si può notare da alcuni scatti condivisi dalla festeggiata, ci sono però solo i membri della famiglia più stretta, ovvero oltre alla sorella Cecilia, 35 anni, suo fratello Jeremias, 36 anni, mamma Veronica e papà Gustavo.

La famiglia Rodriguez al ristorante per festeggiare i 41 anni di Belen: da sinistra Cecilia, 35 anni, mamma Veronica Cozzani, Belen con i figli Luna e Santiago, papà Gustavo e Jeremias

Poi ci sono ovviamente anche i figli di Belen, ovvero Santiago, 12 anni, frutto dell’amore con l’ex marito Stefano De Martino, e Luna Marì, 4, avuta insieme all’ex Antonino Spinalbese.

Una torta al cioccolato e tanti sorrisi: la lita tra le due sorelle Rodriguez sembra ufficialmente rientrata. Anche se un dettaglio non è sfuggito a molti: l’assenza di Ignazio Moser, marito di Cecilia.

Belen spegne le candeline sulla torta

Ignazio era fuori Milano per lavoro, ma certamente la sua assenza è particolare. Non c’è neppure Deborah Togni, la fidanzata di Jeremias. Una casualità oppure no? Difficile a dirsi. E’ però vero che quando si era parlato della presunta lite tra Belen e Cecilia, qualcuno aveva raccontato che di mezzo ci fosse una incomprensione proprio tra la maggiore delle due e Moser. Dettaglio mai chiarito.

E’ stata invece solo pochi giorni fa Cecilia a smentire che con la sorella ci sia stata una grande litigata, sebbene abbia confermato che tra loro qualcosa è successo.

Belen al tavolo con i figli per festeggiare i suoi 41 anni

“Lei è molto contenta per la mia gravidanza, mi ha accompagnata. E’ la prima volta che diventa zia. Mi ha detto che vuole tenere la bambina a casa sua, vediamo!”, ha affermato Cecilia, che aspetta il suo primo figlio insieme a Moser, a ‘Verissimo’.

Sul presunto litigio ha aggiunto: “Non è successo niente di grave, siamo due sorelle che si assomigliano tanto, ma di carattere siamo molto diverse e qualche litigata ogni tanto ci scappa. Ma siamo una famiglia molto unita, però non morbosa. Ognuno ha la sua vita e ognuno ha la sua famiglia: ci sono momenti in cui stiamo insieme e momenti in cui siamo da soli”.

“Con la famiglia sono sempre stata molto protettiva, non faccio foto con Belen ogni volta che ci vediamo. Alla gente piace tanto quando la gente litiga, ma noi ci vogliamo tanto bene”, ha concluso.