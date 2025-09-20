''Le avevano dato pochi mesi di vita, ma non me l'ha detto'': Soleil Stasi per la prima volta in tv dopo la morte della madre Wendy

La 31enne a ‘Verissimo’ ha raccontato le ultime settimane del genitore

Wendy Kay, con cui aveva partecipato a ‘Pechino Express’, si è spenta a giungo a 59

Soleil era in Italia quando l’ha saputo, mentre il decesso è avvenuto negli USA

Soleil Stasi ha rilasciato la prima intervista tv dopo la morte di sua madre Wendy Kay.

La showgirl, che con il genitore aveva partecipato anche a ‘Pechino Express’, è stata ospite di ‘Verissimo’ e qui si è commossa ricordando gli ultimi giorni di vita della madre.

Wendy si è spenta a 59 anni lo scorso giugno, si trovava negli Stati Uniti - suo Paese di origine - mentre Soleil era in Italia e stava per raggiungerla. A portarsela via una recidiva di cancro al seno che aveva ormai raggiunto altri organi.

Soleil Stasi commossa a 'Verissimo' mentre racconta della scomparsa di sua madre, avvenuta 3 mesi fa

“Lei ha combattuto due volte il cancro. La prima volta che gliel'hanno diagnosticato avevo circa 13 anni. Ha combattuto praticamente tutta la vita e per questo non immaginavo che se ne andasse così, la credevo invincibile, fortissima, non si è mai abbandonata un attimo. Purtroppo ci sono cose che non si possono vincere, ma credo che la sua lotta sia stata una grande dimostrazione”, ha raccontato.

In realtà sembra che Wendy non avesse detto alla figlia quanto fosse grave la situazione: “Credo abbia voluto proteggermi. Lei sapeva che non c'era più nulla da fare, ma non me l'ha mai detto. I medici le avevano dato pochi mesi di vita. Dal seno il cancro si era diffuso alle ossa, al fegato. Nonostante tutto lei fino alla fine è stata alla ricerca di una cura”.

Soleil era molto legata al genitore, che però non le disse della gravità della situazione

Proprio quando avrebbe dovuto raggiungere la madre, è stata la brutta notizia a raggiungere lei: “Lei era negli Stati Uniti per delle cure e per stare accanto a mia nonna. Avrei dovuto raggiungerla, ma il giorno prima mi hanno chiamata per dire che non c'era più”.

Ha quindi ricordato il loro ultimo incontro: “Nei giorni successivi, ho ripensato a tutto il nostro vissuto e al nostro ultimo saluto alla fine di un viaggio che abbiamo fatto insieme. Mi piace pensare che Dio o lei stessa abbiano voluto tutelare questo momento, abbiano voluto che il nostro ultimo saluto avvenisse nello stesso modo in cui abbiamo vissuto tutta la vita: mano nella mano, dicendo: 'Ci vediamo al prossimo volo'”.

Soleil con la mamma Wendy Kay, morta a 59 anni lo scorso giugno

Le due erano davvero inseparabili: “Mi prendevano anche in giro perché portavo mia mamma ovunque, dai viaggi di lavoro agli appuntamenti con gli amici. Rispondevo: 'Sì, sono un po' mammona'. Era sempre con me. Oggi sono contentissima di aver fatto questo. Ho capito che non c'è nulla che ripaga il tempo con chi si ama”.