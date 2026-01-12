Ilary Blasi a Francoforte con la figlia Isabel da Bastian Muller: le tenere immagini dei tre sullo slittino, guarda

Weekend in Germania per la conduttrice, che porta con sé la terzogenita di nove anni

Non riesce a stare ferma ed è sempre più ‘pendolare’ per amore. Ilary Blasi nel weekend vola a Francoforte con la figlia Isabel. La 44enne trascorre il fine settimana col fidanzato Bastian Muller: sul social arrivano le tenere immagini dei tre sullo slittino.

Il freddo che avvolge l’Europa non la blocca, la conduttrice parte per la Germania insieme alla terzogenita avuta da Francesco Totti di 9 anni. La bambina ha un grande feeling col tedesco 38enne, con cui ormai va d’amore e d’accordo. Scende prima con la mamma e poi con lui sulle piste euforica e sorridente, nonostante nevichi a più non posso.

Weekend in Germania per la conduttrice, che porta con sé la terzogenita di nove anni

Isabel indossa un bellissimo e caldo giubbotto in pelliccia sintetica che sul cappuccio riproduce la faccia di un orso. Anche Ilary ha addosso una ecopelliccia nera e pantaloni da sci abbinati. Le due si scatenano sullo slittino in legno, modello old style insieme a tutti gli altri. Bastian le guarda e le ‘protegge’: per lui un giaccone termico, occhiali adatti alla neve e cappellino in lana in testa.

La bambina ha un grande feeling col tedesco: con lui scende sulle piste euforica e sorridente, poi esulta

La Blasi a Grazia a gennaio scorso aveva svelato come aveva detto del fidanzamento con Muller ai suoi figli, Cristian e Chanel, 20 e 18 anni, e Isabel. “Ai più grandi l'ho detto a cena. Ho impressa l'immagine di Cristian che mi guarda e mi fa: ‘Ma perché tedesco?’. Cristian e Chanel sono cane e gatto come tutti i fratelli, ma in questo caso sono stati complici. La piccolina, Isabel, per un lungo periodo lo ha chiamato ‘il signore inglese’. Ora sa che Bastian è un amico speciale della mamma". Stando ai gossip, dovrebbe presto diventare molto di più, il prossimo marito di Ilary…