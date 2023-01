La presentatrice 41enne esce definitivamente allo scoperto col tedesco

L’ex Letterina presenta il fidanzato alla sorella Silvia e alle amiche più care

Ilary Blasi parte di nuovo, torna in montagna per un lungo weekend. Sul suo profilo si fa vedere insieme alle amiche e alla sua famiglia: con lei ci sono Silvia, la sorella maggiore 43enne, col marito Ivan Peruch, da cui ha avuto due figlie, Stella, nata nel 2012, e Nicole, venuta al 2015, Francesca Rinaldi, Gloria Adornato, Fabiana Persichetti. C’è anche Bastian Muller, l’imprenditore tedesco per cui la presentatrice 41enne pare proprio aver perso la testa dopo l’addio con Francesco Totti. Arriva, così, la prima foto social insieme al nuovo compagno.

Ilary Blasi va in montagna con Bastian Muller e la sua famiglia: prima foto social insieme al nuovo compagno

La Blasi condivide solo foto in cui appare splendida sulla neve, con indosso una tuta da sci giallo acido. Molti credono sia andata in vacanza da sola. E’ Francesca Rinaldi, una delle sue amiche, a svelare la presenza di Bastian in Trentino, come anche il cognato Ivan. L’erede di una facoltosa famiglia di industriali, ramo perforazione pozzi, che vive a Francoforte posa nello scatto di gruppo con tutta l’allegra compagnia.

Bastian sorride nell’immagine postata e subito condivisa da tutti sul web: è accanto alla Blasi che ha i capelli raccolti in una treccia e gli occhiali bianchi. Poi in un’altra foto brinda insieme agli uomini con un bel boccale di birra in mano.

Bastian brinda con gli altri uomini della compagnia

Finora erano tanti quelli che si domandavano se la storia tra Ilary e l’imprenditore fosse solo una ‘montatura’ creata ad ‘hoc’ per fare da ‘contraltare’ alla storia d’amore tra Totti e Noemi Bocchi. Gli scettici adesso dovranno per forza cambiare idea: Muller è entrato a far parte della famiglia della Blasi, le presentazioni sono state fatte.