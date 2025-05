La 44enne pizzicata dai paparazzi mentre il 37enne si inginocchia e le dà l’anello

La presentatrice rimane stupita e sorride, poi prende tra le mani il volto del tedesco e lo bacia

Dopo la chiusura repentina di The Couple, senza neanche mandare in onda la finale, la sua sembrava una vera fuga. Invece la breve vacanza a Cernobbio, nel paradisiaco Hotel Villa d’Este, sembrerebbe essere stata molto di più. Ilary Blasi riceve la romantica proposta di nozze dal fidanzato tedesco Bastian Muller su una barca in mezzo al lago di Como: le immagini svelano quel che è accaduto. Le pubblica Chi.

Il settimanale racconta ora per ora la sorpresa che il 37enne ha fatto alla conduttrice 44enne. Giovedì l’uomo è andato a prendere Ilary a Milano, dove si trovava per lavoro, con una Lamborghini gialla: per lei in riserbo una gita a sorpresa, al punto che la coppia durante il viaggio si sarebbe fermata in un centro commerciale per acquistare lo stretto necessario per trascorrere la notte fuori in un negozio di intimo.

Bastian ha continuato a guidare fino all’hotel: i due hanno preso possesso della stanza. Ma non è finita qui. Muller ha affittato una barca per regalare alla fidanzata un giro a largo. Una volta lontani dalla riva, l’imprenditore si è inginocchiato davanti alla Blasi per darle il suo dono. Presumibilmente un anello. I paparazzi, dei veri segugi, sono riusciti a fermare l’istante in cui Ilary sorride stupita e gioiosa, poi prende tra le mani il volto di Bastian e lo bacia appassionatamente.

Dopo due anni e mezzo insieme Bastian avrebbe chiesto a Ilary di sposarlo. Lei avrebbe risposto di sì. Certo, il divorzio da Totti è ancora in alto mare. Ma, sperando che tutto si risolva nel giro di pochi mesi, le nozze potrebbero arrivare. Il tedesco tiene molto all’ex Letterina, fa ormai parte della sua famiglia. E’ un uomo romantico, come raccontato da lei: avrebbe voluto testimoniarle l’importanza dei sentimenti che prova. Ilary colpita avrebbe accettato.