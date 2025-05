''Sono abbandonata al nulla, sola ad affrontare la mia guerra'': Sophie Codegoni si sfoga in tv parlando del processo contro Basciano

Dopo il monologo con le lacrime agli occhi, torna a Le Iene, intervistata da Stefano Corti

Dopo il monologo con le lacrime agli occhi della scorsa settimana, Sophie Codegoni è di nuovo protagonista a Le Iene. Intervistata da Stefano Corti, racconta il dramma vissuto con l’ex compagno Alex Basciano, da cui ha avuto la figlia Celine. La 25enne si sfoga in tv parlando del processo contro il 35enne. Parla della solitudine provata dopo averlo denunciato per stalking aggravato. “Sono abbandonata al nulla, sola ad affrontare la mia guerra", dice.

“Quando succede a te trovi mille scuse, ti fa paura andare via, rimani nella tua bolla, quando vedi che succede a qualcuno a cui vuoi bene dici basta. Lì vedi tutto con un'altra luce, capisci che stai mettendo in pericolo anche persone che non c'entrano niente, dici: per il mio egoismo sto rovinando la vita a tante persone”, spiega Sophie parlando della relazione tossica.

“Me lo sono sentita dire anche da persone che sono ancora al mio fianco, hanno cercato di farmelo capire in mille modi, ma accade che te la prendi con chi cerca di aiutarti. Ho cercato di spiegarlo anche ai miei familiari, che non mi riconoscevano. Ti perdi e poi quando succedono determinate cose ritrovi un minimo di lucidità, ma non é facile e vai anche contro te stessa. Io ho fatto tutto questo non per distruggere il padre di mia figlia, ma per proteggere me stessa”, aggiunge.

La Codegoni però non si aspettava di trovare il vuoto. “Quello che ho vissuto io è stata una solitudine totale - confessa - Nel momento in cui io ho denunciato non pensavo che fosse così difficile il post. Cioè tu pensi: denuncio e passa tutto, finisce tutto. Invece è lì che si apre una porta immensa e ti ritrovi proprio a guardare in faccia la realtà: ‘Sono sola, abbandonata al nulla, ad affrontare la mia guerra da sola’. E forse il fatto di essere esposta ha amplificato tutto”.

“Sono sparite persone che reputavo amiche. Alcune si sono fatte vive adesso, però ovviamente ora non c'è bisogno. Tu hai bisogno di un amico, di una spalla, di qualcuno che veramente ti aiuti quando succede il caos. Gli amici che prima volevano fare le foto con me, all'improvviso no ‘cancellate la foto perché si vede Sophie dietro’. Non è facile”, chiarisce l’influencer e modella.

Poi manda un messaggio all’ex: “Cosa direi ad Alessandro ora? Direi che sicuramente il limite ormai è già stato superato da un pezzo, di affrontare tutta questa situazione con un po' di intelligenza e di ricordarsi che io e lui abbiamo un interesse comune che è molto più grande di tutto questo che nostra figlia. Io non voglio battaglie televisive, quindi spero che la cosa si risolva in altre sedi”.