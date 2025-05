''Penso di stare proprio sul cavolo a Maria De Filippi'': la confessione dell'ex tronista Marco Cartasegna

Ricorda il periodo in cui era a Uomini e Donne nel podcast JeanToneria

Il 35enne ora ha un blog in cui parla di attualità, politica ed economia e va in onda su SkyTg24

Ospite del podcast JeanToneria, Marco Cartasegna torna al 2017, quando era a Uomini e Donne. Il 35enne, ex tronista del dating show, fa una confessione. “Penso di stare proprio sul cavolo a Maria De Filippi”, dice e spiega perché.

Marco oggi ha un blog in cui parla di attualità, politica ed economia e va in onda ogni martedì su SkyTg24. Si è allontanato dalle dinamiche dello showbiz. Ai tempi era famosissimo, ma non lo gradiva. “Il mio rapporto con la fama? Non mi piaceva per niente perché mi sentivo che non non era una cosa meritata, cioè non era una cosa di cui andare fieri e quindi era una fama che non mi piaceva. Ti dico che quando mi fermavano per Uomini e Donne in realtà non mi piaceva per niente, mi vergognavo. Ora non mi fermano più per Uomini e Donne e non sono più l’ex tronista, anche perché SkyT 24 non mi avrebbe chiamato altrimenti“, chiarisce.

Immancabilmente gli viene chiesto del rapporto con Maria: “Se ho mai avuto modo di avvicinarla nel privato? No, zero, anzi penso di starle proprio sul cavolo. Questo perché loro quando investono su qualcuno, addirittura a me m’ha messo subito a fare il tronista, che è una roba che non penso che non abbiamo mai fatto, è perché ti vogliono tenere dentro a Mediaset per farti fare altre mille robe. Loro hanno provato a farmi fare altre mille cose, ma io non volevo, cioè io avevo già portato dalla mia parte i follower che era quello che volevo, cioè avere una un pubblico a cui parlare, ce l’avevo, ma quindi non ho più fatto niente”.