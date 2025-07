''Ho fatto causa per il topless e ho vinto'': Ilary Blasi rivela il retroscena del suo rapporto con Alfonso Signorini

In una lunga lettera a Chi la conduttrice parla del suo legame con il gossip

La 44enne si apre pure sul difficile momento della separazione con Francesco Totti

Ilary Blasi in una lunga lettera indirizzata a Chi per i 30 anni del settimanale parla del suo ‘legame’ con il gossip. La conduttrice rivela il retroscena del suo rapporto con Alfonso Signorini, direttore editoriale del rotocalco. “Ho fatto causa per il topless e ho vinto”, confida. Poi i due sono diventati amici.

“Chi mi ha accompagnata in tutta la mia carriera fin degli inizi. Non ho mai avuto lo stress del gossip e dei paparazzi, fa parte del gioco. E Chi ha sempre seguito tutti i miei momenti pubblici e privati, penso che le mie prime foto paparazzate le abbiate pubblicate voi”, esordisce la 44enne.

La Blasi prosegue: “Non mi sono mai arrabbiata, a parte una volta in cui mi avete fotografa in topless dentro casa a Formentera. Ho fatto causa a ‘Chi’, ad Alfonso Signorini e ho vinto. Dopo pochi mesi ho ritrovato Alfonso al Grande Fratello Vip e siamo diventati amici, abbiamo scherzato ed è nato l’amore”. Lei era al timone del reality, lui opinionista.

Ilary racconta pure il delicato momento in cui si è separata da Francesco Totti e il gossip su di loro imperversava: “In quell'epoca non leggevo i giornali, non guardavo più niente. Avevo capito che era il momento caldo, usciva di tutto e di più, anche tante cose non vere. C'era tanto fumo. E così, dopo un anno in cui tutti parlavano di me e io non dicevo nulla, sono uscita allo scoperto con un libro e una serie tv. Ho tenuto tutto dentro, tutto nascosto e poi ho raccontato la mia verità. Ho fatto una ‘Ilarata’", spiega.

“Adesso sto invecchiando, mi sto tranquillizzando. A volte ho una calamita… non è che mi metto nei guai, li attiro”, sottolinea poi l'ex Letterina. E conclude: “Vi prometto una cosa: con me non vi annoierete mai”.