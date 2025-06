Ilary Blasi vola in Spagna per godersi l'esplosione della bella stagione al mare col compagno Bastian e gli amici: foto

Insieme alla coppia a Marbella ci sono Francesca Rinaldi e Daniele Cerra

In attesa di registrare Battiti Live, dal 18 al 22 giugno a Molfetta, in Puglia, insieme ai compagni d’avventura Alvin e Nicolò De Devitiis, Ilary Blasi vola in Spagna per godersi l'esplosione della bella stagione al mare col compagno Bastian Muller e gli amici. Insieme alla coppia a Marbella ci sono Francesca Rinaldi e Daniele Cerra.

Nelle sue IG Stories si fa vedere in tiro, rilassata, in piscina. La sua trasmissione prenderà il via su Canale 5 lunedì 8 luglio. Il flop di The Couple sembra non averle creato più di tanto fastidio. La conduttrice 44enne va avanti. Il suo privato brilla e in tv la tempesta pare passata.

Sulla Costa del Sol, in Adalusia, Ilary si diverte un mondo insieme al fidanzato 37enne e le persone a cui vuole bene. Visita il centro della famosa cittadina, poi si rilassa in piscina nel beach club più famoso, La Cabane, che è solo per pochi. Indossa un costume intero super cool total black, firmato da Miu Miu, un vero must have dell’estate 2025.

La Blasi sorride sorniona. Per uscire mette abiti leggeri e sensuali. Non perde mai occasione per mostrare look che in tante cercano di copiarle. Il fisico, curve comprese, è perennemente al top.