Ilona Staller minacciata con un taser dal figlio Ludwig: convalidato l'arresto del ragazzo

Ilona Staller ha fatto arrestare il figlio Ludwig Koons, avuto dal celebre artista statunitense Jeff Koons. Il 30enne l’avrebbe minacciata con un teser. Tutto è accaduto a Roma il 27 giugno.

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, la pornostar 71enne, nota con il nome di Cicciolina, avrebbe denunciato il figlio che tentava di estorcerle soldi. Il ragazzo sarebbe arrivato a minacciarla addirittura con un taser pur di ottenerli. Quando le forze dell’ordine sono arrivate a casa di Ludwing, lo avrebbero trovato in un bar vicino all’abitazione. Durante la perquisizione avrebbero rinvenuto la pistola non letale ad impulsi elettrici usata dalla Polizia per immobilizzare un soggetto pericoloso. Il ragazzo è stato accusato di detenzione di arma illegale.

La pornostar 71enne ha presentato denuncia al Carabinieri: processato per direttissima

“E' vero che abbiamo battibecchi con mia madre ma non l'ho mai minacciata. Il taser è un regalo di un mio amico, non sapevo fosse illegale”, avrebbe spiegato Koons durante l’udienza per direttissima che si è svolta ieri al tribunale della Capitale in piazzale Clodio. Il giudice ha convalidato l'arresto e ha disposto il divieto di dimora a Roma. “Grazie per l’opportunità", avrebbe detto Ludwing al giudice.

Divieto di dimora nel Comune di Roma per il 30enne che avrebbe ringraziato il giudice

Il 12 settembre prossimo ci sarà la prossima udienza del giudizio abbreviato in cui sarà allegata una perizia sul taser. Stando alla deposizione in aula dei Carabinieri intervenuti sul posto, “il figlio era solito estorcere denaro alla madre per comprare droga”.