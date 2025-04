L'ex velina Irene Cioni si è sposata! Le foto delle nozze a Pavia con Giacomo, che ha 14 anni più di lei: guarda

Il sì è arrivato dopo più di 8 anni di relazione e una figlia, Vittoria, nata 5 anni fa

E’ stato un 26 aprile indimenticabile. L'ex velina Irene Cioni si è sposata. La 31enne condivide sul suo profilo social le foto delle nozze a Pavia con Giacomo, che ha 14 anni più di lei. I due hanno detto di sì dopo più di 8 anni di relazione e una figlia, Vittoria, nata 5 anni fa. E’ stata proprio la bambina a fare da damigella all’adorata mamma.

Irene ha fortemente voluto un abito bianco sognante e romantico firmato dalla stilista Elisabetta Polignano con top senza maniche dalla scollatura a barca, con dettagli in pizzo e schiena scoperta, e gonna ampia in tulle. Un lungo velo sul capo, per l’ex showgirl: capelli raccolti e volto raggiante.

Anche la figlia ha indossato una creazione ‘white’. Completo scuro tradizionale per lo sposo. A fare da testimone alla Cioni è stato il fratello Paolo. Dopo la toccante cerimonia in chiesa, all’uscita gli ospiti hanno lanciato il riso alla coppia, come da tradizione. Poi tutti al ricevimento, andato avanti per ore tra canti, balli, divertimento e un menù ricco di tante leccornie.

I due dopo la cerimonia diretti alla villa per il ricevimento

Irene Cioni, dal 2013 al 2017 a Striscia la Notizia con Ludovica Frasca, si è allontanata da tempo dalla tv: insegna yoga a Milano. Riservatissima sul suo privato, è legata a Giacomo, imprenditore nel settore nautico, di cui non si conosce il cogmone. Sul compagno, più grande di lei, a DiPiùTv aveva detto: “E’ molto giovanile, sia lui che i suoi amici. A volte pare più giovane di me: certe sere io resterei a casa a guardare la televisione, mentre lui ha sempre voglia di uscire”. Vittoria è nata a gennaio 2020. Anche in quell’occasione si era lasciata andare annunciando l’arrivo della cicogna su Instagram.