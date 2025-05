All'Isola dei Famosi Antonella Mosetti si scontra subito con Alessia Fabiani: ''Dopo tutti i favori che mi hai chiesto hai fatto una cosa ignobile''

Le due romane sono arrivate come amiche in Honduras, ma è subito scontro

E' tornata l'Isola dei Famosi e con il reality anche le prime scintille tra i naufraghi in Honduras. Al timone della diciannovesima edizione c'è Veronica Gentili insieme all'opinionista Simona Ventura e la prima puntata ha già fatto scaldare gli animi tra Antonella Mosetti, 49 anni e Alessia Fabiani, 48.

''Antonella è una vecchia volpe del reality'' così Simona Ventura ha commentato la partecipazione dell'ex Non è la Rai. La conduttrice ha ricordato che tra la Mosetti c'è un precedente legato a Stefano Bettarini, ma la Ventura ha glissato: ''Il nostro precedente è prescritto e tombale''. Durante la diretta tutto nasce dalla catena di salvataggio dei naufraghi: Alessia Fabiani decide di salvare Cristina Plevani e Antonella non nasconde la delusione al momento delle nomination.''Nomino Alessia Fabiani perché se fosse dipeso il salvataggio di oggi, mi avrebbe mandato a casa dopo tanti anni di frequentazione. In questo mese l’ho aiutata tantissimo e quindi non me l’aspettavo. E’ un gioco e c’è competizione e voglia di vincere a tutti i costi. Io rimango nel mio mood molto serena, non me ne frega niente. Farò la mia Isola senza discutere perché è quello che vorrebbe lei, ma io sono una signora''.

Lo scontro tra le due prosegue in Palapa con la Mosetti che ribadisce: ''Dopo tutti i favori che mi hai chiesto, tu mi hai fatto una cosa ignobile''. La Fabiani interpellata dalla conduttrice ribatte: ''Da quando siamo arrivate cara Antonella tu non mi hai neanche più guardato, hai dormito con altre persone. Non sei stata mai con me e io ho interagito con altre persone come Cristina e quindi l’ho salvata. Tu invece mi hai nominata. Il voltafaccia me l’ha fatto lei, io ho semplicemente salvato per prima una persona che si è comportata meglio nei confronti di tutti''.

Antonella però non ci sta e viene sostenuta anche da altri naufraghi: ''Ora capisco che soffri un pò, ma allora potevi chiederli a Cristina i favori. Avete visto tutti? Iniziamo bene. Deve fare la strategia, io non la faccio mai. Evidentemente faceva finta che le fossi simpatica, mi ha usata per arrivare qui e poi mi ha sparlato dietro. Il tempo dirà chi sei.''