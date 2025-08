''La mia panciotta è piatta ma ancora tanto morbidosa'': Jacqueline Luna Di Giacomo, compagna di Ultimo, mostra il suo corpo a 9 mesi dal parto

La 25enne ha avuto il suo primo figlio dal compagno Ultimo, Enea, lo scorso 30 novembre

Jacqueline Luna Di Giacomo mostra il suo corpo a 9 mesi dal parto. La 25enne ha avuto il suo primo figlio dal compagno Ultimo, il piccolo Enea, lo scorso 30 novembre. E’ soddisfatta dei risultati, anche se ancora non sono perfetti. “La mia panciotta è piatta, ma ancora tanto morbidosa”, scrive nelle Stories sul social. Pubblica a corredo una foto in cui si stringe tra le dita la pelle del ventre, proprio per far vedere che ancora non è super tonica e ‘tirata’.

La figlia di Heather Parisi si allena 2 o 3 giorni la settimana: dopo un mese ha visto i primi risultati. Nel suo post fa sapere: “Piccolo appunto: la mia panciotta è piatta ma ancora tanto morbidosa... la amo per ciò che mi ha permesso di fare. Mi alleno 2/3 g a settimana da marzo e i primi risultati li ho visti dopo un mesetto…”.

Poi lancia un messaggio alle follower: “Mamme vi leggo. Ognuna ha suo tempo: ricordate!!! Dipende da età, stile di vita e tantissimi altri fattori. Ricordate di amare il vostro corpo perché vi ha permesso di creare un'altra vita!! CHE FOLLIA DAIIIIIII So che il cambiamento fa paura, ma il tempo e la dedizione porteranno risultati! Non vivetevi male i primi mesi di vita pensando a quello che non che non vi piace… Godeteveli (per quel che si può)”.