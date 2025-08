Christian è morto a 22 anni, nel 1991, in un incidente stradale mentre prestava servizio nei Carabinieri

“Era anche l’uomo che ho amato di più. Siamo cresciuti insieme”, svela l’attrice 72enne

Lo ha partorito quando aveva solo 15 anni. Christian è morto a 22 anni, nel 1991, in un incidente stradale mentre prestava servizio nei Carabinieri. Dalila Di Lazzaro racconta un particolare straziante della morte del figlio. A La Repubblica confessa: “Prima di entrare nella camera mortuaria mi hanno bendata”.

''Prima di entrare nella camera mortuaria mi hanno bendata'': Dalila Di Lazzaro racconta un particolare straziante della morte del figlio

E’ un lutto insuperabile. Ancora oggi l’attrice 72enne dedica post all’amato ragazzo scomparso tragicamente. “Era mio figlio ma anche l’uomo che ho amato di più. Siamo cresciuti insieme. La sera mi aspettava in cucina e mi preparava un uovo al tegamino quando ero triste - racconta al giornale Dalila -. Alcuni miei amici mi hanno portato da lui e prima di entrare nella camera mortuaria mi hanno bendata. Con gli occhi chiusi l’ho accarezzato, gli ho dato un ultimo bacio, mentre da fuori sentivo il pianto disperato dei suoi amici”.

"Poi sono partita: tre mesi in Tunisia, bevevo acqua e valium, me lo mettevano nel bicchiere di nascosto - aggiunge la Di Lazzaro - Non riesco a sognarlo forse fa troppo male. Ma tra il dormiveglia lo vedo, con il giubbotto di pelle, bellissimo e imbarazzato. A me ha aiutato la fede. E l’idea di saperlo sempre accanto, nei momenti belli e in quelli brutti”.

E’ convinta che Christian non l’abbia mai lasciata definitivamente. Dalila confida: “Di sicuro c’era ogni volta che ho fatto l’anestesia per un intervento. Da ragazzino mi regalava dei cuori o cose a forma di cuore, una matita, una spugna, un disegno, un piattino. Non c’è giorno in cui non veda un cuore da qualche parte, sono riuscita a scorgerlo anche dentro il macchinario per la risonanza, pensi un po’. Però, quando è morto, non ho voluto vederlo, altrimenti sarei morta insieme a lui. Forse mi sarei uccisa. Ma l’ho baciato lo stesso”.