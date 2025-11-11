Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa per l’anniversario numero 18 si regalano una giornata particolare: ecco dove

La 43enne e il 55enne si sono sposati nel 2017, ma sono una coppia dal 2007

I due sono genitori entusiasti di Lua Sophie, 14 anni, e Sol Gabriel 9

Arriva la dedica social per il giorno da ricordare. Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa per l’anniversario numero 18 si regalano una giornata particolare. Insieme, romantici piccioncini, trascorrono un pomeriggio alla Spa a Milano, tra coccole, massaggi e bagni rigeneranti.

La coppia, sposata dal 2017, ma insieme dal 2007, ha lasciato a casa i due pargoli. Juliana ed Edoardo sono genitori entusiasti di Lua Sophie, 14 anni, e Sol Gabriel 9. Si rilassano totalmente con indosso solo il costume da bagno e l’accappatoio.

“E oggi sono 18 anni. Siamo maggiorenni!!! - scrive l’ex inviato di Striscia la Notizia - 18 anni di vita condivisa intensamente. 18 anni in cui abbiamo cercato di crescere assieme. 18 anni in cui ci siamo impegnati a costruire la nostra famiglia. Siamo maggiorenni e quindi abbiamo tutte le carte in regola per goderci il resto della nostra vita assieme. Per il momento iniziamo con qualche ora di relax assieme. Step by step. Buon anniversario amore mio”.

La Moreira condivide il post del marito e ribatte col sorriso: "Comunque io conto 18 anni... ormai siamo maggiorenni. Mi ha imbrogliato 10 anni prima di sposarmi lo Stoppa”. L’amore tra di loro è sempre vivissimo. La brasiliana a Verissimo sull’uomo che accanto ha detto: "Edo è speciale, l'ho scelto per questo. Per il primo bacio però l'ho fatto aspettare tantissimo. Gliel'ho dato quando, dopo un periodo in cui lui era in Spagna e ci sentivamo sempre al telefono, ci siamo visti al suo ritorno".