Selvaggia Lucarelli si trasferisce nel quartiere più trendy di Milano: ecco quale ha scelto

Lo rivela nelle sue Storie, rispondendo alle domande dei follower. Selvaggia Lucarelli si trasferisce nel quartiere più trendy di Milano. La 51enne ha scelto Chinatown. Quando le viene chiesto dove abbia deciso di trasferirsi con il compagno 34enne Lorenzo Biagiarelli, lo scrive nero su bianco.

Durante la scorsa primavera la scrittrice e blogger, giudice di Ballando con le Stelle, aveva fatto una ‘prova’ di trasloco a Roma. Ha abitato per un po' in un tranquillo e delizioso appartamento nel quartiere della Garbatella insieme a Lorenzo, cuoco, food blogger e divulgatore volto alla sensibilizzazione sul consumo della carne. Avendo spesso mostrato una certa insofferenza verso Milano e il costo degli immobili, cresciuto enormemente negli ultimi anni, la Lucarelli aveva dato l’impressione di voler nuovamente vivere nella Città Eterna. Ma non è così.

Ha optato per la Chinatown milanese che si snoda attorno a via Paolo Sarpi, a pochi passi dal centro e dai grattacieli di Porta Nuova. E’ un microcosmo colorato e vivace dove si mescolano cultura, sapori, profumi e accenti da ogni parte del mondo, quelli che tanto piacciono alla coppia.

Nata come zona commerciale della comunità cinese negli anni Trenta, Chinatown oggi è diventata uno dei luoghi più di tendenza e cosmopoliti della città. Pedonalizzata, ordinata e piena di energia, via Sarpi è sempre affollata. Il quartiere è onsiderato il regno dello street food asiatico, ma sono nati anche locali fusion, cocktail bar curatissimi, bistrot e boutique di design.

Chinatown è anche un luogo unico per chi ama fare shopping fuori dai soliti circuiti. Regala poi la modernità dei nuovi spazi creativi e delle gallerie d’arte che stanno nascendo nei dintorni. L’atmosfera è sempre frizzante, soprattutto durante il Capodanno cinese. La zona si riempie di lanterne rosse, tamburi, sfilate e draghi colorati. Pare proprio il quartiere perfetto per la coppia.