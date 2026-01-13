''Auguri folletta!'': Katia Follesa compie 50 anni, la tenera dedica dell’ex Angelo Pisani

I due si sono separati nel 2023, ma lo hanno ufficializzato un anno e mezzo dopo con un video sui social

Katia Follesa il 12 gennaio compie 50 anni, sul social arriva la tenera dedica dell’ex compagno Angelo Pisani. Il 46enne pubblica una serie di scatti che raccontano la vita in coppia con la comica. I due, insieme dal 2006, nel 2010 sono diventati genitori di Agata. Le nozze, nonostante una proposta e il relativo sì, non sono mai arrivate. Si sono separati nel 2023, ma lo hanno ufficializzato un anno e mezzo dopo con un video pubblicato sui loro profili. “Auguri folletta!", le scrive l’artista.

“Io so. Tu sai. Aghy sa. Tutto torna! Buon compleanno Folletta!”, le fa sapere Angelo, accompagnando le parole con un carosello di scatti che immortalano i dolcissimi momenti trascorsi in famiglia nel corso di molti anni.

Tra Katia e Pisani rimane una grande complicità, anche da ex. A Verissimo la Follesa, parlando della relazione finita con lui, nel 2024 aveva spiegato: “Per molti la separazione non è rosea perché c'è una frattura, nel nostro caso è stato propedeutico per tutelarci. Abbiamo capito che c'erano delle difficoltà a stare insieme, dettate da una comunicazione distorta di nostri irrisolti. Nonostante la terapia di coppia, non volevamo andare avanti per avere davanti a noi un'immagine di tensione e, a volte, di ansia”. Si sono detti addio, ma senza dirselo realmente: entrambi rimangono nella vita dell’altro e non solo per la loro figlia.