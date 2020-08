Lara Zorzetto mostra il figlio in incubatrice: 'E' in terapia intensiva'

Lara Zorzetto vive ore di grande ansia. L’ex protagonista di Temptation Island il 26 agosto ha dato alla luce il suo primo figlio, Leonardo. Il bimbo è in incubatrice, lo fa vedere ai follower sul social, nelle sue IG Stories. “E’ in terapia intensiva - spiega - Non so quando potrò portarlo a casa”. Il piccolo è ancora in ospedale per via di alcune complicazioni subentrate durante il parto. Lara Zorzetto racconta: “Sono ancora dolorante, ho iniziato con il parto naturale e poi concluso con un cesareo d’urgenza. Leo non è con me, è in terapia intensiva, spero si sistemi tutto. Non so quando potremo portarlo, tra domani e dopo avremo i risultati di altre analisi…”.

Lara incrocia le dita e sottolinea: “La voglia di stare con lui è immensa, ma è in terapia intensiva per degli accertamenti e cure. A me basta che stia bene, poi tutto si sistema. Spero non lo tengano un mese perché non ne posso più! Voglio che stia bene e lo voglio a casa con me e Mattia tra le nostre braccia”.

Il suo Leonardo è stato spostato d’urgenza perché si è girato all’ultimo istante del parto. La Zorzetto rivela che dopo il parto ha visto il bambino solo a quattro giorni dopo, mentre il papà Mattia Monaci ha invece potuto fargli visita tutti i giorni: "Una cosa che non auguro a nessuno".

Lara è tornata a casa e ora va a trovarlo, ma ha dolori post parto: "Sto facendo fatica perché l'ospedale è distante da casa. Con i punti la macchina fa malissimo, ogni minimo saltino… Mattia mi fa le dirette e i video, visto che è lì. Oggi gli ha dato il latte, non capiva più nulla!". Al bimbo è stato dato un secondo nome, Mario Luigi, in omaggio al nonno.

"Questa magica avventura è iniziata in maniera un po diversa da come c’è lo aspettavamo, da come lo avevamo immaginato per tutti questi lunghi mesi.. lui è Leonardo, bello come il sole…e praticamente la fotocopia di Mattia - scrive anche pubblicando lo scatto del bambino - Questa è la sua prima foto e oggi il primo giorno che lo vedo..ora vi spiego perché. La mia assenza vi ha portato a scrivermi tantissimi messaggi e ora che sono tornata a casa vi racconto di questa splendida, particolare avventura”.

E continua: “Ero in ospedale, solita visita… Le contrazioni aumentavano sempre di più al punto tale che non sono riuscita neanche a finire la rampa di scale e mi hanno ricoverata d’urgenza .. lunghe ore di contrazioni, Travaglio, rottura delle acque ma non mi dilatavo più di 5 cm, Leo si è girato all’improvviso con la testa, e siamo corsi in cesareo d’urgenza”.

“Non è la classica storia che lo vedi, te lo danno e tutto sparisce. Io l’ho visto per la prima volta oggi, Mattia grazie a Dio andava e veniva dall’ospedale dove lo avevano spostato d’urgenza che è la struttura di riferimento!! Perché lo hanno portato via subito perché non respirava perché ha bevuto del liquido…ora è sotto piccole cure, e speriamo che martedì tutti i risultati siano tranquilli e che in un paio di giorni con gli occhi lucidi ci possiamo godere il nostro cucciolo - aggiunge ancora - ecco perché sono sparita dai social, ma c’è momento è momento…posso solo dire di avere non un angioletto accanto a me ma un uomo che si chiama Mattia, non potrei essere più fortunata di così. Nnon vediamo l’ora di goderci questo scricciolo guanciettoso”.

