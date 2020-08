Lara Zorzetto, è nato il suo primo figlio: 'C'è stato un problema e ho aspettato...'

Lara Zorzetto è diventata mamma: è nato il suo primo figlio. Il bambino è venuto alla luce, ieri, 26 agosto. L’ex protagonista della sesta edizione di Temptation Island in coppia con Michael Di Giorgio, però ha aspettato ad annunciare la cicogna sul social ai fan. “C’è stato un problema”, spiega.

“Ragazze è nato Leonardo alle 16:31 e pesa 3.340 di puro sorrisone e dolcezza. Non ha voluto aspettare ed è nato prima di 4 giorni della presunta data. Spero di potervi mostrare in fretta il suo faccino patatoso e spiegarvi il perché anche della mia assenza… intanto con questa foto volevo rincuorarvi, dati i migliaia di messaggi vostri dove mi state chiedendo, che è nato”, scrive nel suo lungo post.

La bionda, legata a Mattia Monaci, anche lui pazzo di felicità per la venuta al mondo del piccolino, poi chiarisce il motivo dell’annuncio della cicogna arrivato con un giorno di ritardo: “C’è stato un 'problema' e ho aspettato oggi alle 12:30 per avere risposta ed è tutto ok. Poi vi racconterò per filo e per segno anche del parto".

Lara promette di tornare presto e dare tutti i dettagli a chi le scrive su Instagram. Intanto assapora la gioia della maternità.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/8/2020.