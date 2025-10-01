''Lei era di supporto a lui, mentre lui non a lei'': divorzio Nicole Kidman e Keith Urban, emergono primi dettagli, ecco cosa sarebbe successo

Secondo il magazine People l’attrice non si sarebbe sentita sostenuta nel suo lavoro

Mentre Nicole avrebbe supportato sempre il marito, lui non avrebbe fatto altrettanto

La 58enne ha presentato la richiesta di divorzio il 30 settembre in tribunale

E’ emerso anche il piano di co-gestione delle bambine: staranno molto più tempo con la madre

Dopo ben diciannove anni di matrimonio, come ormai è noto, Nicole Kidman, 58 anni, e Keith Urban, 57, hanno deciso di separarsi. La notizia è stata confermata il 29 settembre scorso, mentre solo il giorno dopo l’attrice ha depositato ufficialmente la richiesta di divorzio in tribunale.

La coppia, che si era sposata nel giugno 2006 a Sydney dopo un colpo di fulmine nel 2005, ha due figlie ormai adolescenti: Sunday Rose, 17 anni, e Faith Margaret, 14. Kidman è anche madre di Bella, 32 anni, e Connor, 30, adottati con l’ex marito Tom Cruise.

Un insider vicino alla Kidman ha rivelato che lei avrebbe fatto di tutto per evitare la rottura: “Non lo voleva. Ha combattuto per salvare il matrimonio”. Secondo TMZ, i due avrebbero iniziato a vivere separati già all’inizio dell’estate, quando Urban ha preso una nuova casa tutta per sé.

Nicole Kidman, 58 anni, e Keith Urban, 57, si sono separati: ma cosa è successo davvero?

Solamente tre mesi prima del divorzio, il 25 giugno, avevano festeggiato il loro 19º anniversario. Lei aveva condiviso una foto romantica scrivendo: “Buon anniversario, amore”. Lui, invece, non aveva pubblicato nulla, anche se poco tempo prima sul palco degli ACM Awards aveva dichiarato: “Mia moglie, Nicole Mary, è qui stasera. Ti amo, bambina mia”.

Secondo un’esclusiva del magazine americano People, una delle cause della crisi sarebbe stata la mancanza di sostegno reciproco nelle rispettive carriere. Quando le figlie erano piccole, Kidman aveva ridotto il lavoro per dedicarsi alla famiglia, ma tornare a recitare l’ha resa felice e appagata. “Era davvero felice di tornare a lavorare. Si sente benissimo ed è appagata di avere di nuovo una carriera”, ha detto una fonte. Le ragazze oggi sostengono la madre, mentre Urban avrebbe faticato ad accettare questo nuovo equilibrio: “Keith era abituato ad avere Nicole a supportare la sua carriera. Lui invece non è stato così di supporto come lei sperava”.

Durante i mesi estivi, Urban era impegnato con il suo tour mondiale, mentre Kidman restava a Nashville con le figlie. “Mentre Keith è stato via per tutta l’estate, Nicole e le sue figlie sono state inseparabili”, ha spiegato una fonte. L’attrice ha anche condiviso foto delle loro “memorie estive”, tra famiglia e giornate di relax.

La coppia era insieme da quasi due decenni: secondo qualcuno però l'attrice non si sarebbe sentita sostenuta come separava sul lavoro

Dopo la separazione, Kidman è rimasta nella casa di Nashville, mentre Urban ha continuato a viaggiare e si è stabilito altrove. Lei ha trovato forza soprattutto nella sorella minore Antonia. “Nicole ha trovato un punto fermo in sua sorella, e tutta la famiglia Kidman si è unita per sostenerla”, ha fatto sapere un beninformato sempre a People.

Il piano genitoriale depositato in tribunale stabilisce che Kidman sarà la principale figura di riferimento per le figlie: starà con loro 306 giorni all’anno, mentre Urban ne passerà con le bambine solo 59. Inoltre, entrambi dovranno frequentare un corso per genitori e si sono impegnati a non parlare male l’uno dell’altro davanti alle ragazze.

Fonti vicine al cantante parlano di un periodo complicato: “Keith sta passando un momento difficile e ha fatto scelte discutibili. Non è stata solo una questione di allontanamento naturale”. Nel frattempo, chi conosce bene l’attrice racconta che il suo obiettivo resta chiaro: crescere le figlie in un ambiente sereno e protetto.